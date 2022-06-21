Facebook ifşacısı, sosyal medya platformlarıyla savaşmak için hazırlanıyor

Facebook'tan bir dizi belge ve veri yayınlayan ve sosyal ağın davranışları hakkında parlamento önünde ifade veren Frances Haugen, şimdi de Meta gibi sosyal medya şirketlerini araştırmak için kâr amacı gütmeyen bir kuruluşun öncüsü olmak istiyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz aylarda Facebook’un gençler ve çocuklara yönelik zarar veren kullanım oluşturduğunu, yanlış bilgiler yaydığını ileri süren eski Facebook çalışanı Frances Haugen, şimdi de araştırmalarını diğer platformlarını kapsayacak hale getirmek istiyor.

Haugen’in “Beyond the Screen” (Ekranın Ötesinde) olarak adlandırmak istediği organizasyon, üç ana hedefe odaklanmayı planlıyor: Potansiyel olarak sosyal medya şirketlerine karşı gelebilecek avukatları eğitmek, yatırımcıları bir teknoloji şirketine para vermeden önce sosyal olarak ne kadar sorumlu olduğunu araştırmaya teşvik etmek ve düzenleyicilerle araştırmacılara platformların nasıl çalıştığına dair içeriden bir bakış açısı kazandırmak.

5 MİLYON DOLAR FON TOPLAMAK İSTİYOR

Haugen’in şu anda projede iki kişiyle daha çalıştığı ve projeyi hayata geçirmek için yaklaşık 5 milyon dolar fon toplamak istediği bildiriliyor. Hatta şu anda ismi açıklanmayan bazı destekçilerden bir miktar fon aldığı da belirtiliyor.

Haugen, Beyond the Screen’in, sosyal medya devlerine karşı toplu davalarda, avukatların dosyalama sırasında ne arayacaklarını bilmelerini sağlayabilmeyi umuyor. Ayrıca yatırımcılara da potansiyel olarak onlara, iş için iyi, ancak toplum için kötü olabilecek bir şirketten neden vazgeçmeleri gerektiğini göstermeyi hedefliyor.

Ayrıca Haugen, platformların ve algoritmalarının nasıl çalıştığını göstermek ve test etmek için kullanılabilecek sahte bir sosyal ağ yapmak istiyor. Haugen, amacının bu tür bir organizasyonun gerekli olmadığı noktaya gelmek olduğunu söylüyor: “En büyük umudum, artık bunlarla alakalı olmamak.”

İlginizi Çekebilir Facebook ifşaları devam ediyor: İklim değişikliği ile ilgili yanlış bilgi yaydı

İlginizi Çekebilir Şirket içindeki araştırmanın detayları sızdı: Instagram gençlerde depresyona neden oluyor