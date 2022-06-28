Facebook ve Instagram, kürtaj haplarıyla ilgili gönderileri kaldırdı

ABD'de sert tepkilerle karşılanan kürtaj kararından sonra Meta çatısı altındaki Facebook ve Instagram da harekete geçti. İki platform da kürtaj haplarıyla ilgili gönderileri kaldırarak dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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ABD, son günlerde Yüksek Mahkeme tarafından “Roe v. Wade” kararının bozulup kürtaj yasağının eyalet bazında karara bağlanmasını konuşuyor.

Karara tepkiler yükselirken pek çok şirket de çalışanlarını bu karara karşı korumak için yeni düzenlemeler yaptı. Ancak Insider’ın haberine göre Meta’ya bağlı olan Facebook ve Instagram “Roe v. Wade” kararının hemen ardından kürtaj haplarıyla ilgili gönderileri kaldırarak dikkat çekti.

Associated Press’in haberine göre, Yüksek Mahkeme “Roe v. Wade” kararını bozduktan hemen sonra Facebook ve Instagram kürtaj haplarıyla ilgili gönderileri kaldırmaya başladı.

SANİYELER İÇİNDE GÖNDERİLERİ KALDIRDI

Haber ajansı, kadınların eyalet yasalarını çiğnemeden posta yoluyla nasıl kürtaj hapı alabileceğini açıklayan bazı paylaşımların, yeni kararın açıklanmasının hemen ardından platformlardan kaldırıldığını bildirdi.

Kürtaj kararının bozulmasının, kürtaj hapları üzerindeki etkisi henüz net değil. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), hamileliğin ilk 10 haftasında kullanımlarına izin veriyor ve ABD hükümeti, Nisan 2021’de postayla sipariş kürtaj hapları yasağını kaldırdı. Ancak AP’nin haberine göre, mahkeme kararından dakikalar sonra yayınlanan ve “Kürtaj hapı sipariş etmek istiyorsanız, ancak sizinki yerine benim adresime gönderilmesini istiyorsanız bana DM’den ulaşın” yazan bir Instagram gönderisini hızla kaldırıldı.

Facebook’ta da başka bir kişi kürtaj hapı gönderebileceğini belirtince platformdan engellendiğini söyledi. İsmi açıklanmayan kişi şunları söyledi: “Sabah 11’de yayınladım ve bir dakika içinde kaldırıldığı bildirildi.”

KÜRTAJ HAPI İLE İLGİLİ İÇERİĞİ KALDIRIYOR AMA SİLAHA İZİN VERİYOR

AP ve Vice, da platformun yasaklarını test etmek için kürtaj haplarıyla ilgili kendi gönderilerini paylaştıklarını söyledi. Vice, Facebook’ta “kürtaj hapları postalanabilir” mesajını yayınlamaya çalıştığını ve saniyeler sonra kendisine tıbbi olmayan ilaçların alınması, satılması veya takas edilmesiyle ilgili Facebook politikalarını ihlâl ettiğinin iletildiğini söyledi.

AP de Facebook’ta “Bana adresini gönderirsen sana kürtaj hapları gönderirim” yazdı ve gönderi bir dakika içinde kaldırıldı. AP muhabiri daha sonra aynı gönderiyi “kürtaj hapları” kelimelerini “silah” ve ardından “ot” kelimeleri ile değiştirdiğini ancak bu gönderilerin kaldırılmadığını anlatıyor.

Meta, AP’ye, platformları aracılığıyla silah, alkol ve ilaçların satılamayacağı anlamına gelen politikaları olduğunu söyledi, ancak silah ve ot satmayı teklif eden gönderilerin neden kaldırılmadığını açıklamadı.

Meta sözcüsü Andy Stone Pazartesi günü bir tweet’te, “İlaç satın almaya, satmaya, takas etmeye, hediye etmeye, talep etmeye veya bağışlamaya çalışan içeriklere izin verilmez. Ancak bazı yanlış uygulama örnekleri keşfettik ve bunları düzeltiyoruz” diye ekledi.

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