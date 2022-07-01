Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta, işe alımları azaltıyor

Sosyal medya platformu Facebook'un ve Instagram'ın da sahibi olan Meta bu yıl işe alacağı mühendis sayısını en az %30 azaltacağını açıkladı ve ekonomide keskin gerileme görüleceği uyarısında bulundu.

Sozcu.com.tr

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Şirketin CEO’su Mark Zuckerberg dün, çalışanlar ile haftalık gerçekleştirilen bir soru-cevap toplantısında yaptığı konuşmada “Eğer bahse girecek olsam, bunun yakın tarihte gördüğümüz en büyük gerileme olacağını söyleyebilirdim” dedi.

Zuckerberg, Meta’nın 2022’de işe almayı hedeflediği mühendis sayısını %30 azalttığını, 2023’te işe almayı hedeflediği mühendis sayısını ise daha önce açıkladığı 10.000 yeni mühendisten yaklaşık 6.000-7.000 kişiye düşürdüğünü söyledi.

Şirket işe alımları azaltacağı yönünde planlara geçen ay işaret etmişti, ancak net sayılar daha önce açıklanmamıştı.

Zuckerberg, Meta’yı şirketin daha büyük hedeflerine ulaşmakta zorlanan çalışanlardan arındırmak için de performans yönetimi konusuna ağırlık verileceğini ifade etti.

Zuckerberg, “Gerçekçi olursak şirket bünyesinde burada olmaması gereken bir dizi insan var. Benim beklentileri yükseltme, daha büyük hedefler koyma ve açıkçası baskıyı biraz artırma isteğim sonucunda bazılarınız buranın size uygun olmadığına karar verebilirsiniz. Bu durumda kendinizi seçmeniz benim için sorun olmayacaktır” dedi.

Teknoloji şirketlerinin çoğu ABD ekonomisinde resesyon görüleceği yönünde beklentiler ile hedeflerini düşürmüştü, ancak Meta’nın hisse fiyatlarındaki düşüş benzer şirketler Apple ve Google’a kıyasla çok daha keskin oldu.

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