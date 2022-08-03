Facebook’a bir dava daha: İnsanların tıbbi verilerini izinsiz kullanıyor

Facebook'un çatı şirketi Meta, yine bir dava ile gündemde. Davada; Facebook'un insanların tıbbi verilerini platformda hedefli reklamlar için izinsiz kullandığı iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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Son yıllarda kullanıcılarının verilerini izinsiz kullanmakla sık sık gündeme gelen ve bu konuda açılan davalarla başı dertte olan Mark Zuckerberg’in şirketi Meta, yine yeni bir dava ile dikkat çekiyor.

Yeni davada; Meta’nın milyonlarca insanın özel tıbbi verilerine izinsiz olarak eriştiği ve bunları Facebook’ta hedefe yönelik ilaç ve tedavi reklamları sunmak için kullandığı iddia ediliyor.

Geçen hafta Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi’nde açılan dava, ABD hastanelerini Meta’ya hassas hasta bilgileri sağlamak ve HIPAA’yı (1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası) ihlal etmekle suçlayan ikinci dava.

100 HASTANENİN 33’Ü KULLANIYOR

Şikayette, bu hastanelerin Meta’nın Pixel aracını kullandığı, daha sonra hastaların parola korumalı portallarına erişildiği ve Meta’nın Facebook reklamverenlerine bu verileri sattığı belirtiliyor.

Meta Pixel, işletmelerin reklam kampanyaları için kitleleri ölçmesine ve oluşturmasına olanak tanıyan bir araç. Haziran ayında, kâr amacı gütmeyen The Markup tarafından yapılan bir araştırma, Amerika’daki en iyi 100 hastanenin 33’ünün Meta Pixel kullandığını tespit etmişti.

Şikayet, San Francisco Tıp Merkezi’ndeki özel hasta portalına girdiği kalp ve diz rahatsızlıklarından sonra bu hastalıklara yönelik ilaçlar için hedefli reklamlar almaya başlayan bir Facebook kullanıcısının deneyimini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Meta, geçmişte veri izleme politikaları nedeniyle çok defa sert eleştiri aldı. Hatta şirketin şu anda kullanıcıların kişisel bilgilerine dayanmayan bir reklam ürünü geliştirdiği söyleniyor.

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