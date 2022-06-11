Facebook’un üst düzey ismi için şoke eden iddia

Geçtiğimiz günlerde Facebok'un ana şirketi Meta'dan ayrılan Sheryl Sandberg ile ilgili yeni iddialar şok etkisi yarattı. Sandberg'in şirket kaynaklarını kötüye kullandığı ile ilgili çıkan haberler üzerine Meta, araştırma başlattı.

Sozcu.com.tr

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The Wall Street Journal’ın haberine göre Meta’nın avukatları, şirket kaynaklarını kötüye kullandığı iddiaları üzerine giden COO Sheryl Sandberg’i araştırmaya başladı. Soruşturmanın birkaç yıl geriye gittiği ve Meta çalışanlarının Sandberg’in kişisel projeleri üzerindeki çalışmalarını incelendiği belirtiliyor.

Meta avukatlarının, Sandberg’in vakfı Lean In ile olan ilişkilere ve en son kitabı Option B’nin tanıtımına yardımcı olmak için yaptıkları çalışmalara baktığı bildiriliyor. Şirket ayrıca Sandberg’in, Facebook çalışanları hakkındaki olumsuz bir hikâyeyi ortadan kaldırmak için yaptıklarını da inceliyor.

Soruşturma ile beraber uzun süredir tartışma konusu olan hem Sandberg’in hem de Mark Zuckerberg’in kişisel yaşamlarının şirkete yakından bağlı olması yeniden gündeme geldi. Meta, her iki yönetici içinde kişisel güvenlik ve seyahat masrafları için her yıl milyonlarca dolar harcıyor ve kişisel projelerine yardımcı olunması için de Facebook çalışanlarını görevlendiriyor.

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