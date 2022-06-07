Fiyatları artıran Apple tek tek duyurdu: Her şey değişiyor

Apple'ın her yıl düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) teknoloji devi, kullanıcıların merakla beklediği iOS 16'yı ve yeni yazılımla birlikte gelen tüm değişiklikleri açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Bu yılki etkinlik, fiyat zamlarıyla gölgelense de Apple, iOS’tan Macbook Air’a kullanıcıları neler beklediğini göstermeyi ihmal etmedi. Etkinlikte özellikle iOS 16 ile gelen kilit ekranlarının özelleştirilmesi dikkat çekti. Apple'ın Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, iOS güncellemesinin tüm ayrıntılarını paylaştı:

iOS 16

Etkinlikte, ilk olarak en yeni iPhone işletim sistemini tanıtıldı. iMessage’ları düzenleme ve iCloud fotoğraf paylaşımı öne çıkan özellikler arasındaydı.

Apple, kilit ekranını kişiselleştirerek kullanıcılar için iPhone'u daha da özel hale getiriyor. Favori fotoğrafları kullanma, fon stillerini özelleştirme ve araçlar ekleyerek istenilen bildirimi hızlıca görüntüleme özellikleri getirdi. Ayrıca kullanıcılar birden fazla kilit ekranı da oluşturabiliyor.

iOS 16 ile gelen bir diğer özellik ise fotoğrafların paylaşım durumu. Kullanıcılar, başlangıç tarihine veya fotoğraftaki kişilere göre hangi içerikleri paylaşmak istediğini seçebiliyor.

Güncelleme, senelerdir kullanıcıların o çok beklediği özelliği ise nihayet mümkün kılıyor. Kullanıcılar, yeni gönderilen bir mesajı düzenleyebiliyor veya kısa süre önce gönderildiyse tamamen geri alabiliyor. Ayrıca o anda yanıt verilemeyen mesajlar da okunmadı olarak işaretlenebiliyor.

Apple, sağlık ve fitness uygulamalarında da değişikliğe gidiyor ve çok daha kullanışlı bir hale getiriyor. Sağlık uygulamasında, kullanıcıların başka bir kullanıcının sağlık durumunu izleme seçeneğini ekliyor. Fitness uygulamalarında ise Apple Watch kullanmayanların da fitness hedeflerini takip ediyor. Artık üçüncü taraf uygulamalardaki antrenmanlar da iPhone'un hareket sensörleri aracılığıyla, uygulamaya yansıyor.

EN GÜÇLÜ İŞLEMCİ İLE GELİYOR: MACBOOK AIR

Yeni Macbook Air, Apple’ın en güçlü işlemcisi olan M2 çipine sahip ilk Mac’i. Air ayrıca yeniden tasarlanmış bir gövdeye, daha büyük ekrana, 1,13 cm inceliğinde ve sadece 1,24 kg ağırlığıyla sahip.

Apple, yeni Macbook Air için çevre dostu bir anlayışı da benimsemeyi ihmal etmiyor. MacBook Air'in kompakt kasasında yüzde 100 geri dönüştürülmüş alüminyum kullanıyor. Teknoloji devi kullanıcılara bu defa çok daha hızlı işlem yapma, net görüntü sağlama konusunda kararlı görünüyor.

iPadOS 16 ORTAK ÇALIŞMAYI KOLAYLAŞTIRMAYI HEDEFLİYOR

Apple, iPad kullanıcılarını da unutmuyor. Diğer güncellemelerinin yanı sıra iPad’e belirli dosyalar üzerinde ortak çalışılmasını kolaylaştıracak özellikler getiriyor. Ayrıca değişiklikleri gerçek zamanlı olarak yansıtan teknoloji devi, herkesin çalışmalar üzerinde ne yapıldığını görmesini sağlıyor ve farklı gruplar oluşturulmasına imkân tanıyor.

Özellikle ortak çalışma yapan kişilere kolaylıklar sağlamayı hedefleyen Apple, Freeform uygulaması ile kullanıcıların ortak çizim yapmasını veya içerikler üzerinde beraber çalışmasını sağlayan bir dijital pano sağlıyor.

watchOS 9: SAĞLIK BİLGİLERİNİ DETAYLANIYOR

İlaçlar uygulaması, uyku düzenine daha detaylı bir bakış ve üç yeni kadran sunan Apple, watchOS ile hem bilgilere detaylar ekliyor hem de tasarıma ince bir dokunuşta bulunuyor.

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