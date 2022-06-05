Gen düzenleme deneyi hamsterları saldırganlaştırdı

Bilim insanları, "saldırganlığı azaltmak" amaçlı bir gen düzenleme deneyinin yanlış gitmesinin ardından yanlışlıkla alışılmadık derecede agresif bir hamster sürüsü yetiştirdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Amerika’daki Georgia Eyalet Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, kemirgenler arasında “sosyal iletişimi” artırmak amacıyla vazopressin (antidiüretik) hormonu içermeyen yeni kemirgenler üretti.



Daily Mail’de yer alan habere göre, kimyasal değişim hamsterları çılgına çevirerek kafeslerde kavgalara yol açtı. Son derece vahşi hamsterlar, birbirlerini ısırırken ve kovalarken resmedildi.

Araştırmanın başındaki isim Profesör Elliott Albers, “Hem saldırganlığı hem de sosyal iletişimi azaltacağımızı tahmin ediyorduk ama tam tersi oldu” dedi.

OTİZM VE DEPRESYON TEDAVİSİ İÇİN DENENİYOR

Söz konusu hormonun dostluk ve bağları düzenlediği düşünülürken, hayvanlar arasındaki uyumu artırması bekleniyordu. Bunun yerine, laboratuvar deneyi “diğer eşcinsel bireylere karşı yüksek düzeyde saldırganlık” kaydetti.

Profesör Albers, “Sonuçlara gerçekten şaşırdık. Bu sistemi düşündüğümüz kadar iyi anlamıyoruz.” diye ekledi.

Araştırma için bilim insanları, beynin kilit bölgelerinde vazopressin ile etkileşime giren bir reseptörü kaldırarak Avpr1a’yı devre dışı bıraktılar. Artık hormona karşı bağışıklığı olan kemirgenlerin daha dost canlısı olacağı düşünülüyordu.

Çalışmanın çarpıcı sonuçları, bilim insanlarının biyoloji ve davranış arasındaki ilişkiyi anlamalarına meydan okuyor.

Albers, “Gen-düzenlenmiş hamster geliştirmek kolay değildi. Bulgular bize, bu reseptörlerin sadece belirli beyin bölgelerinde değil, beynin tüm devrelerindeki eylemleri hakkında düşünmeye başlamamız gerektiğini söylüyor” dedi.

Profesör Albers, gen düzenleme testlerinin otizm ve depresyon da dahil olmak üzere nöropsikiyatrik bozukluklara çözüm bulmaya yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

İlginizi Çekebilir Bilimsel araştırma: Genetik düzenleme hastalıkları engelleyecek

İlginizi Çekebilir Kanser tedavisinde yeni keşif... Genetik mutasyonlar inceleniyor