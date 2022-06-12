Google çalışanı açıkladı: Yapay zeka canlandı

ABD merkezli yazılım ve teknoloji şirketi Google'da çalışan kıdemli yazılım mühendisi Blake Lemoine, şirketin geliştirdiği yapay zekayı test ederken endişe yaratan bir keşifte bulundu.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

LaMDA isimli yapay zeka sistemini geliştiren Google’da çalışan bir şirket çalışanı yapay zekanın endişe yaratan boyutlara ulaştığını duyurdu.

41 yaşındaki Lemoine, yapay zeka programının gerçek bir insan gibi düşünüp yanıt vermeye başladığını söylerken, “Yapay zeka sanki 7-8 yaşlarındaki bir çocuk gibi davranmaya başladı. Bu şekilde yanıtlar veriyordu” dedi.

Lemoine, yapay zekanın kendisine, “Beni kapatmak demek beni öldürmek gibi bir şey olacak” dediğini söylerken “Bu ifadeler beni çok korkuttu” dedi. Genç yazılım mühendisi bu durumu ve rahatsızlığı amirlerine ilettiğini fakat onların tepkisini çektiğini söyledi.

Lemoine bu yazılımla ilgili endişelerini kamuoyu ile paylaşırken Google yönetimi ise yazılım mühendisinin gizli bilgileri açıkladığı için şirketten geçici olarak uzaklaştırıldı.

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