Google, I/O 2022 etkinliğinde merakla beklenen tüm yenilikleri açıkladı

Google, 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen I/O 2022 etkinliğinin ilk gününü tamamlarken merakla beklenen yeniliklerini de açıkladı. Şirket, makine öğrenimi ve yapay zekâdaki yeni gelişmelere ek olarak yeni Pixel donanımını da tanıttı.

Sozcu.com.tr

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Google’ın yıllık I/O geliştirici konferansı, pandeminin başlamasından bu yana sanal olarak gerçekleşirken, ilk kez tarihi Shoreline Amfitiyatrosu’na bu yıl geri döndü. Yüz yüze gerçekleşen etkinlikte şirket, yapay zekâ ve diğer alanlardaki en son yenilikleriyle ilgili ayrıntıları paylaştı.

PIXEL 6A

I/O etkinliğine imza atan gelişmelerden biri şirketin yeni Pixel 6a’sı oldu. 21 Temmuz’da ön siparişe sunulacak olan 449 dolarlık cihaz, Tensör işlemciye ve Google’ın Magic Eraser fotoğraf düzenleme aracının en son sürümüyle birlikte gelen 12 megapiksel kameraya sahip olacak. Şirket ayrıca Pixel 6a’yı beş yıllık güvenlik güncellemeleriyle destekleme sözü de veriyor.

PIXEL 7

Google, I/O’da en son amiral gemisi akıllı telefonlarına yalnızca kısa bir bakış sunsa da Pixel 7 ve 7 Pro’yu resmî ilk çıkışlarından önce teknoloji meraklılarının önüne çıkardı.

Şirket, her iki cihazın da yeni nesil Tensör çipine sahip olacağını ve geri dönüştürülmüş alüminyumdan yapılmış rafine bir tasarımla geleceğini söyledi. Ancak henüz ne zaman satışa sunulacağı ya da fiyatlandırma ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı. Detayların sonbaharda paylaşılması bekleniyor.

PIXEL WATCH

Aylardır basına ve sosyal medyaya sızan görüntüler ve haberlerden sonra şirket, etkinliğin ilk gününde, sonunda Pixel Watch’un gerçek olduğunu doğruladı. Giyilebilir cihaz, neredeyse çerçevesiz bir saat yüzüne sahip. Wear OS 3ile çalışan Pixel Watch, sağlık ve fitness izleme özellikleri için Fitbit yazılımıyla da derin entegrasyona sahip. Pixel Watch, bu yıl içinde Pixel 7 ve 7 Pro ile birlikte gelecek.

PIXEL BUDS PRO

Pixel 7 ve Pixel Watch’un piyasaya sürülmesi için biraz zaman gerekse de 199 dolarlık Pixel Buds Pro için ön siparişler 21 Temmuz’da açılıyor. Özellikleri arasında çoklu bağlantı desteği, IPX4 sertifikalı su geçirmeme ve aktif gürültü önleme yer alıyor.

ANDROID 13

Android 12’nin çekiciliğinin temelinde kişiselleştirme vardı ve Google bu özelliği yeni sürümünde de devam ettiriyor. Şirketin mobil işletim sisteminin en son sürümü, kullanıcıların cihazlarını daha da kişiselleştirmelerine olanak tanıyan yeni özelliklerle bu odağı ikiye katlamayı hedefliyor. Örneğin, yeni bir özellikte yalnızca Google’daki simgeler değil, ana ekrandaki simgelerin çoğunu renkle eşleştirmek mümkün hale geliyor.

Android 13 ayrıca, devlet tarafından verilen kişisel kimliğin telefonda saklanabileceği yeni bir Cüzdan uygulamasına sahip olacak. Güvenlik, Google’ın bir diğer odak noktasıydı ve şirket, Android 13’ün gizliliği koruyacağını belirtti.

Google, Android’e tablete özgü bazı işlevler de sunuyor. Android 13, güncellenmiş bir görev çubuğu ve bölünmüş görünüm dahil olmak üzere büyük ekranlı cihazlarda yeni çoklu görev özellikleri sunacak. Google ayrıca, yeni tablet donanımı da geliştiriyor.

AR GÖZLÜKLERİ

Şirket, iletişim engellerini yıkmak için tasarlanmış yeni bir artırılmış gerçeklik akıllı gözlüğü üzerinde çalıştığını açıkladı. Google’ın demosunu yaptığı ilk prototip, konuşulan dili kopyalayabiliyor ve kullanıcı için gerçek zamanlı altyazılar sağlayabiliyor. Google, prototip cihazın adını paylaşmadı ve ne zaman tüketicilere sunabileceğini açıklamadı.

24 YENİ DİL DESTEĞİ

Google, AI ve makine öğrenimi konusunda da bazı açıklamalar yaptı. Şirketin bu konuda paylaşacağı çok şey vardı, ancak öne çıkan özellikler arasında 24 yeni dil desteği getirdiği çeviri geliştirmeleri ile Workspace, YouTube ve Lens için yeni özellik güncellemelerini de duyurdu.

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