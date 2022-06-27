Google, İkinci Dünya Savaşı’ndan kalan fotoğraflardaki yüzleri tanımlayacak

Holokost'tan bir dizi fotoğrafa erişebilse de kimlere ait oldukları çoğu zaman bilinmiyor. 80 yıl sonra, Google'daki mühendisler, veri bilimciler ve araştırmacılardan oluşan bir ekip, bu kişileri belirlemeyi umuyor.

Sozcu.com.tr

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Google ekibinden Daniel Patt boş zamanlarında oluşturdukları yazılım ile dikkat çekiyor. Ekip, savaş öncesi Avrupa’dan gelen 1914-1945’e kadar uzanan yüz binlerce fotoğrafı tarayan yüz tanıma yapay zekâ platformu Numbers to Names’i (N2N) çalıştırıyor. Platform, Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anıt Müzesi’nden (USHMM) fotoğraflardaki kişilerin kimliğini tespit etmeyi amaçlıyor.

N2N, herkesin kullanması için ücretsiz olacak ve ziyaretçiler, veri tabanıyla potansiyel olarak bir eşleşme bulmak için bu dönemlerden herhangi bir fotoğrafı yükleyebilecek. Bununla birlikte araç, konuları mükemmel bir şekilde tanımlama sözü vermiyor. Ancak, benzerlik puanlarıyla birlikte veri setinden en olası 10 eşleşmeyi geri gönderiyor.

SONUÇLAR BAŞARILI

N2N, şimdiye kadar hayatta kalanlar ve onların soyundan gelenler ile bazı isimsiz yüzleri başarılı bir şekilde ilişkilendirdi. Kanadalı müzisyen Geddy Lee yeni araç ile Bergen-Belsen’deki kampta çekilen fotoğraftaki bir kadının gerçekten annesi olduğunu doğruladı.

Patt, yapay zekâ tarafından daha fazla fotoğraf ve video üzerinde çalışıldıkça siteyi çalıştırma maliyetinin artacağını kabul ediyor. Gelecekte maliyetleri düşük tutmak için kendisi ve ekibi, kullanıcıların bir eşleşmeyi saniyeler yerine bir gün içinde bulmaları için çevrimdışı bir arama yapmayı düşünüyor.

ÖLDÜRÜLEN AKRABALARINI BULMAK İÇİN YAPTI

40 yaşındaki yazılım mühendisi, Varşova’daki POLIN Polonyalı Yahudilerin Tarihi Müzesi’ni ziyaret ettikten sonra N2N’yi yaratmak için ilham aldığını söylüyor. Mühendis, müzede öldürülen akrabalarının yüzlerinin yanından geçiyor olabileceği hissini üzerinden atamadı ve arama motorunu yaptı. Holokost’tan sağ kurtulan üç Polonyalının torunu olarak, ailesine ve diğer insanlara sevdiklerinin fotoğraflarını keşfetme konusunda yardım etmeye mecbur hissetti. Patt’in 91 yaşındaki büyükannelerinden biri, babası ve kardeşleriyle birlikte memleketi Zamosc’tan kaçtığında henüz dokuz yaşındaydı. Annesi geride kaldı ve sonunda vurularak öldürüldü.

Patt ve ekip arkadaşları için bir sonraki adım, bu dönemlerden 700 bin fotoğrafa daha erişim elde etmek.

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