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Google kurucularından Larry Page’in uçan otomobil hayali suya düştü

Uçan otomobilleri gerçeğe dönüştürmek üzere kurulan ve 12 yıldır çalışmalarına devam eden Kitty Hawk'ın kapanacağı açıklandı. Kitty Hawk'a destek olanlar arasında Google'ın kurucularından Larry Page de yer alıyordu.

Sozcu.com.tr
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Google kurucularından Larry Page’in uçan otomobil hayali suya düştü

Ünlü iş insanı Larry Page’in de desteğini alan Kitty Hawk, LinkedIn’den bir açıklama yaparak  kapanma kararı aldığını açıkladı.

Şirket en son 2021 baharında, Page ve CEO Sebastian Thrun ile aylarca tartışmalarını sürdüren mühendis Damon Vander Lind ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurmuştu.

Şimdi de projesini iptal ettiğini ve çalışan 70 kişilik ekibin çoğunu işten çıkardığını açıkladı.

Kitty Hawk kendi uçağının geliştirilmesini durdursa da Boeing ile ortak girişimi olan bir diğer şirket Wisk Aero’da projeler devam edecek.

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