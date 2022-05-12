Google Translate’e 24 dil daha eklendi

Google’ın çeviri platformu Google Translate’in listesindeki dil sayısı artıyor.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji devi Google, çeviri hizmeti Google Translate'e 300 milyonu aşkın kişi tarafından konuşulan 24 dil daha ekledi.

Yeni eklenen dillerden 10'u Afrika bölgesinden ve aralarında Lingala, Twi ve Tigrinya dilleri bulunuyor. Ayrıca Kürtçe'nin Sorani lehçesi, Hindistan'ın kuzeyinde 50 milyon kişi tarafından konuşulan Bhojpuri ve Maldivler'de konuşulan Dhiveri dilleri de Google'ın çeviri platformuna eklendi.

Böylece Google Translate'te bulunan dil sayısı 133'e ulaştı.