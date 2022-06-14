Google’dan çevreci kampüs

Google'ın kendi tasarımı olan ilk kampüsü, Kaliforniya'da açıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tamamen su ile üretilecek elektriği kullanan kampüs, şirketin kendi tasarladığı ilk tesis olma özelliğine sahip.

Şirket, California, Bay View’de bulunan yeni kampüsün Kuzey Amerika’daki en büyük jeotermal kurulumuna sahip olduğunu kaydetti.

Jeotermal sistem tesisin ısıtılması ve soğutulması görevlerini üstleniyor. Şirket, tasarımın yılda yaklaşık 20.000.000 litre veya geleneksel bir sistem tarafından sıcaklığı düzenlemek için kullanılacak suyun %90’ı kadar tasarruf sağlayacağını açıkladı.

Kampüs, sert kenarları olan ve Google’ın “ejderha ölçeğinde güneş kabuğu” olarak adlandırdığı bir modelde aşağıya doğru eğimli, etkileyici bir güneş paneli çatısına sahip. Google, yakındaki bir rüzgar çiftliği ile birlikte güneş çatısının, kampüse zamanın %90’ında karbonsuz güç sağlayacağını da belirtti.



Bay View kampüsü, yeni tesislerin doğa ile mimariyi daha eksiksiz bir şekilde bütünleştirdiği daha büyük bir Silikon Vadisi trendinin bir parçası olarak tasarlandı. Google’ın Mountain View’deki genel merkezine yaklaşık iki kilometre uzaklıktaki Bay View kampüsü, içme suyu dışındaki her şey için geri dönüştürülmüş su ve yağmur suyu kullanacak.