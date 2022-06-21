Google’ın içerisindeki tarikat örgütlenmesi ortaya çıktı

Teknoloji devi Google'ın içerisindeki bir bölümün dini bir teşkilatla bağlantılı kişiler tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı.

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ABD merkezli internet devi Google’ın içerisindeki bir birimin, Dostluk Kardeşliği adlı dini bir kuruluş tarafından ele geçirildiği ortaya çıktı.

ABD’nin en çok okunan gazetelerinden New York Times, işten atılan bir çalışanın dava açması sayesinde Google içinde bir birimin Kaliforniya merkezli Dostluk Kardeşliği isimli tarikat tarafından ele geçirildiğinin ortaya çıktığını duyurdu.

Olay, 34 yaşındaki eski bir Google çalışanı olan Kevin Lloyd’un şirkete açtığı dava sonucu ortaya çıktı. Tarikatın en az 12 üyesinin oogle Geliştirici Stüdyo’sunda (Google Developer Studio/GDS) için çalıştığını öne süren Lloyd, grubun davranışlarına meydan okuduğu için haksız yere kovulduğunu iddia ederek şirket aleyhinde dava açtı.

EKİPTEN BİRÇOK İSİM TARİKAT ÜYESİ ÇIKTI

New York Times, iddiaların odağındaki tarikat olan Dostluk Kardeşliği’nin (Fellowship of Friends) detaylarına da yer verirken, kurucusunun Leonardo da Vinci ve Johann Sebastian Bach gibi sanatçıların meleksel enkarnasyonlarıyla temasa içinde olduğuna inandığını’ yazdı. Spotify’da da Dostluk Kardeşliği’nin ‘karanlık sırlarını’ ortaya çıkarmayı vaat eden araştırmacı bir podcast de yayımlandı.

New York Times, Google Geliştirici Stüdyo’sunun başındaki isim olan Peter Lubbers’in uzun zamandır Dostluk Kardeşliği’nin üyesi olduğunu vurgularken, ekipten bir başka isim olan Gabe Pannell’in de tarikat üyesi olduğu ve birçok üyeyi Google’ getirdiği öne sürüldü.

8 ÇALIŞAN İDDİALARI DOĞRULADI

Habere göre aynı zamanda tarikat üyeleri, Google’ın şirket etkinliklerinde kayıt masalarında çalışmak, fotoğraf çekmek, müzik çalmak, masaj yapmak ve şarap servisi yapmak gibi roller üstlenirken Google’ın etkinlikler için servis edilen şarabı bile bir tarikat üyesinin işlettiği bir şaraphaneden satın aldığı ortaya çıktı.

New York Times, Google’ın eski ve görevdeki 8 çalışanıyla konuşup tarikat üyelerinin listesi, etkinlik fotoğrafları ve etkinlik bütçelerini belgeleyen elektronik tablolar da dahil olmak üzere herkese açık belgeleri inceleyerek bu iddiaların bazılarını doğruladığını yazdı.

Lloyd’un dava dosyası hâlâ keşif aşamasında, ama Google’ın lehine sonuçlanmaması kuvvetle muhtemel. Lloyd’u temsil eden avukat, daha önce Kardeşlik üyesi olmadığı için terfi ettirilmediği gerekçesiyle dava açan bir müvekkili için 2008 yılında 6.5 milyon dolar tazminat kazanmıştı.

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