Grönland’de keşfedilen balık herkesi hayrete düşürdü

Bilim insanları, Grönland kıyılarında bir buzdağını incelerken damarlarında floresan yeşili gibi bir parlama olmasını sağlayan antifriz proteinleri barındıran bir balık keşfettiler.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kuzey Kutbu buzdağının derinliklerinde sondaj yapan bilim insanları keşfettikleri balıkla hayrete düştüler.

Araştırmacıların keşifleri sonunda bu kadar şaşırmalarının nedeni ise balığın floresan ışığı ile vücudunun aydınlanmasıydı. Yeni araştırmaya göre, bu parlamanın nedeni ise şimdiye kadar bulunan antifriz proteinlerinin en yüksek ekspresyon seviyelerini içeren kanından kaynaklanıyor.

Proteinler ilk olarak 50 yıl önce, Antarktika balık türleri bulunduğunda hayatta nasıl kaldıkları incelenirken keşfedildi.

Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nde araştırma görevlisi ve New York City Üniversitesi Baruch Koleji’nde biyoloji profesörü olan David Gruber şunları söyledi: “Salyangoz balığı, buzdağları arasında, yarıklarda yaşayan birkaç balık türünden biri. Bu kadar küçücük bir balığın bu kadar aşırı soğuk bir ortamda donmadan yaşayabilmesi şaşırtıcı.”

Parlak yeşil parıltı, buzlu ortamında balığın vücut sıcaklığını korumaya yardımcı olan evrimsel bir gelişme.

Soğukkanlı sürüngenler ve böceklerin aksine, balıklar vücut sıcaklıkları düşerse ve vücut sıvıları donarsa hayatta kalamazlar, bu nedenle daha soğuk iklimlerde yaşayanlar kendilerini hayatta tutmanın yollarını bulmak zorundalar.

Biyofloresan, canlıların mavi ışığı yeşil, kırmızı veya sarı ışığa dönüştürebildiğinde ortaya çıkar; ancak kutuplarda uzun karanlık dönemler olduğundan, bu özelliğe son derece nadiren rastlanır.

İlginizi Çekebilir Sivrisineklerin insanları nasıl seçtiği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Bilim dünyasını şaşırtan keşif: Atlas Okyanusu'nda gizemli delikler bulundu