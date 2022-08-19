Güneş’ten gelen “yamyam plazması” elektrik kesintisine yol açabilir

Yeni bir Güneş patlamasından doğan “yamyam plazması” topunun Dünya'ya hızla yaklaştığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Karanlık plazma patlaması, uzmanlar tarafından ilk olarak 14 Ağustos Pazar günü Güneş’in yüzeyinden patladığında fark edildi.

Daily Star’ın haberine göre, bu endişe verici patlamayı, yaklaşık 24 saat sonra, neredeyse aynı olan başka bir plazma patlaması izledi.

Uzay Hava Tahmin Merkezi’ne göre, plazma topları bir araya gelecek ve dünyaya yolculuğu sırasında bir “yamyam plazması” oluşturacak ve gezegene çarptığında devasa bir jeomanyetik fırtına yaratacak.

ZAMANI VE YERİ NETLEŞMEDİ

Mevcut tahminlere göre muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yerde olacak ve çarpmanın etkileri yıkıcı olabilir, ancak tam olarak nereye veya ne zaman vuracağı henüz belli değil.

Bunun gibi bir fırtınanın, elektrik şebekelerini, uyduları ve internet iletişimini ortadan kaldırabileceği söyleniyor.

Uzmanlar, “Bu gibi olayların yoğunluğunun artması sebebiyle, büyük ölçüde korumasız uydu ve elektrik altyapımız için yıkıcı sonuçlar oluşabilir” diyerek uyarıda bulundu.

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