Gürültüye son… Güve kanatlarının ses dalgalarını emebildiği açıklandı
Bilim insanları, sert yüzeylerden yansıyan sesleri durdurmak için kullandıkları güve kanatlarıyla gürültü önleyici duvar kağıdının üretilebileceğinin sinyallerini verdiler.
İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden bilim insanları, güve kanatlarının küçük bölümlerini sert bir yüzeye monte ettiklerinde, gelen ses dalgalarının yüzde 87’sinin emilebildiğini keşfettiler.
Daily Mail’in haberine göre, araştırma ekibi, başlangıçta, güve kanatlarındaki benzersiz pulların, yarasalar tarafından kullanılan ekolokasyon (yankıyla yön bulma) çağrılarını emdiğini keşfetti.
Ancak araştırmacılar, gelecekte, trafik gürültüsünü emmek veya uçakların ağırlığını azaltmak için bu gürültü önleyici kanat dokusunun binaların dışına taklit edilebileceğini öngörüyor.
Biyolojik Bilimler Okulu’ndan Profesör Marc Holderied, “Güveler gelecek nesil ses emici malzemelere ilham verecek” dedi.
Kanatların, ses emici bir alt tabaka üzerine monte edildiğinde bile, gelen ses enerjisinin yüzde 87’sini emdiği, Proceedings of the Royal Society A dergisinde yayınlandı.
Gürültü kirliliği, hava kalitesinin etkisinden hemen sonra sağlık sorunlarının en büyük ikinci çevresel nedenidir.
İşitme kaybı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, uyku bozuklukları ve stres ile bağlantılıdır.
Uzmanlar, küresel nüfus artışıyla birlikte şehirlerin sesi yükseldikçe, verimli ve müdahaleci olmayan ses yalıtımı çözümlerine artan bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyor.