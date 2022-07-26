“Hayalet parçacık”ların kökeni bulundu

Vücudumuzdan ve gezegenlerden fark edilmeden geçen ve "hayalet parçacıklar" olarak adlandırılan minik nesneler, derin uzaydaki süper kütleli kara delikler tarafından beslenen galaktik çekirdeklerden yayılıyor.

Sozcu.com.tr

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Evrenden önce oluşan bu atom altı parçacıkların gizemini çözebilecek yeni bir araştırmaya göre, derin uzay “hayalet parçacıkları”, muhtemelen süper kütleli kara delikler tarafından beslenen galaktik çekirdeklerden kaynaklanıyor.



Hayalet parçacıklar veya nötrinolar, kütleleri olmadığı ve madde ile zar zor etkileşime girdikleri için 1956’da ilk keşfedildiklerinden bu yana bilim insanlarını şaşırtıyor.

Bu küçük parçacıklar elektrik yükü taşımazlar ve nesnelerden veya doğal kuvvetlerden neredeyse tamamen etkilenmeden evrende yarışırlar, ancak fotonlardan sonra Dünya’daki en yaygın ikinci parçacıklardır.

Daily Mail’de yer alan habere göre, Würzburg Üniversitesi liderliğindeki bir araştırma ekibi, parçacıkların yollarına ilişkin verileri ve Würzburg Üniversitesi’nin evrendeki konumunu çapraz referans alarak hayalet parçacıkların kaynağını belirledi.

Uzmanlara göre, hayalet parçacıkların gizemini çözme görevi hayati önem taşıyor çünkü maddenin basit parçacıklardan etrafımızdaki her şeyi yaratan karmaşık parçacıklara nasıl evrimleştiğini daha iyi anlamayı sağlayacak.

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