Hepsiburada Premium’u kullanıma açtı

Hepsiburada Premium üyeleri aylık 9.90 lira karşılığında, ücretsiz kargo ve hediye BluTV üyeliği ve alışverişte yüzde 3 Hepsipapel kazancı gibi avantajlardan yararlanacak.

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Hepsiburada, müşterilerine birçok avantajdan yararlanma fırsatı sunduğu ‘Hepsiburada Premium‘ üyelik modelini hayata geçirdi.

Yeni servis Türkiye'de e-ticaret alanında geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat uygulaması olma özelliği taşıyor.

Hepsiburada Premium'a, aylık sadece 9.90 liraya dileyen herkes üye olabilecek.

Hepsiburada Premium'un adım atanlar için geçerli öne çıkan hizmetlerden biri ‘Yüzde 3 Hepsipapel Kazancı‘.

Bu ayrıcalık sayesinde belirli limitler dahilinde tüm Hepsiburada alışverişlerinin yanı sıra, Hepsiburada Market ve Hepsiburada Seyahat alışverişlerinde de harcanılan miktarın yüzde 3'ü HepsiPay Cüzdanım uygulaması üzerinden Hepsiburada Premium üyelerine iade edilecek.

Hepsiburada Premium üyelerine ücretsiz kargo, mobilya ve lastik alışverişlerinde montaj hizmeti

Hepsiburada Premium üyeleri, 25 lira üzeri siparişlerinde ‘Ücretsiz Kargo‘ imkanının yanı sıra, mobilya alışverişinde montaj ve araç lastiği alışverişinde montaj hizmetlerinden de ücretsiz yararlanacaklar. Böylece ortalama 500 lira olan mobilya montajı ve ortalama 275 lira olan lastik montajı hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklar.

Hepsiburada müşterileri, Premium üyelikleri boyunca, mevcut paketi aylık 34.90 lira olan BluTV'ye hediye olarak abone olabilecek.

Çağrı merkezine de öncelikli ulaşılabilecek Hepsiburada Premium üyelerine ayrıca farklı sektörlerdeki birçok markadan avantajlı teklifler de sunulacak.