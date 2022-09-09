Hepsiburada’dan kasasız mağaza

Hepsiburada, Türkiye’nin yapay zekâya dayalı ilk ‘al ve çık’ konseptli yeni nesil akıllı pilot mağazasını İstanbul Mecidiyeköy Trump AVM içinde açıyor.

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Hepsiburada Smart by MIMEX akıllı mağaza konsepti, dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve inovasyon programlarından Ufuk 2020 kapsamında Avrupa Birliği Komisyonunun yaklaşık 2,2 milyon euro tutarındaki teşvikiyle hayata geçirildi.

İngilizce açılımı ‘Micro Market Experience (Mikro Market Deneyimi)' olan proje, Hepsiburada'nın yanı sıra donanım, sensör, kamera sistemleri ve akıllı raf alanlarında faaliyet gösteren dört uluslararası şirketin ortaklığı ile geliştirildi. Tüm dünyada az sayıda örneği bulunan ‘al ve çık' konseptli mağazalar, müşterilerine kolay, pratik ve hızlı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Hiçbir fiziksel ödeme noktası bulunmayan Hepsiburada Smart'ta, alışverişle ilgili tüm işlemler yapay zekâ, görüntü işleme ve dijital ağırlık sensörü teknolojilerinin birlikte kullanılmasıyla gerçekleştiriliyor.

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, Hepsiburada Smart by MIMEX'i Türkiye ile tanıştırmaktan büyük heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek, yeni nesil akıllı alışverişin Türkiye'deki ilk örneğiyle ilgili şunları söyledi: “Yapay zekâ ile alışveriş deneyimini iyileştiren, alışverişin geleceğini bugüne taşıyan ve dünyada az sayıda örneği bulunan bu konsepti Türkiye'de hayata geçiren ilk şirket olduğumuz ve Türkiye'de ticaretin dijital dönüşümüne öncülük eden bir yeniliğe daha imza attığımız için mutluluk duyuyoruz.

Hepsiburada'nın Ar-Ge ekibi, uluslararası ortaklıklar kurarak, Türkiye'nin e-ticaret birikimini ve Türk mühendislerinin yeteneklerini uluslararası arenada en iyi şekilde gösteriyor. Dünyanın en büyük bütçeli Ar-Ge ve inovasyon programlarından biri Ufuk 2020 kapsamında ortaklarımızla birlikte geliştirdiğimiz MIMEX teknolojisiyle ve bugüne kadarki inovasyonlarımızla Türkiye'yi küresel teknoloji arenasında temsil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu topraklardan çıkan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikâyesi olarak Hepsiburada yeni küresel projeler geliştirmeye ve inovasyonlarına devam edecek.”

Fütüristik mimari tasarımı Architectural Strategies Atelier'den mimar Sezer Bahtiyar tarafından yapılan Hepsiburada Smart by MIMEX 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren hızlı tüketim ürünleriyle İstanbul Mecidiyeköy Trump AVM içerisinde müşterilerin kullanımına açılacak.