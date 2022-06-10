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Hollanda’dan Facebook’a onay çıkmadı

Reuters'ın haberine göre; Hollanda hükümeti Zeewolde kentindeki araziyi Facebook'un ana şirketi Meta'ya satmayacak.

Sozcu.com.tr
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Hollanda’dan Facebook’a onay çıkmadı

Geçtiğimiz aylarda Facebook’un Hollanda’da büyük bir şehir kadar elektrik kullanacak dev bir veri merkezi inşa etmeyi planladığı basına yansımıştı.

Ancak Meta’nın Zeewolde'deki 166 hektarlık kompleksi işletmesi, ülkenin iklim değişikliği hedeflerini tehdit ediyordu. Bunun üzerine mart ayında Meta, siyasi muhalefet nedeniyle büyük veri merkezini kurma planlarını askıya almıştı.

Yeni gelişmelere göre; Hugo de Jonge’nin, şirketin araziyi kullanma koşullarını karşılamadığını söylediği belirtiliyor.

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