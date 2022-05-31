Hubble, saklı kalmış bir galaksinin görüntüsünü yakaladı

Samanyolu'nun arkasına gizlenmiş galaksi Hubble sayesinde görüntülendi.

Sozcu.com.tr

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Hubble uzay teleskobu, evrenin ilgi çekici kısımlarını görüntülemeye devam ediyor. Bu ayın başlarında NASA, Samanyolu’nun arkasına sıkışmış gizli bir galaksinin görüntüsünü paylaşmıştı. Caldwell 5 olarak da bilinen IC 342, şimdiye kadar gözlemlenen en parlak gök adalardan biri olacaktı. Ancak galaksi, Samanyolu’nun kalın kozmik tozu tarafından gizlenmişti.

Hubble, Samanyolu’nun arkasına sıkışmış bu gizli galaksiyi nihayet görüntülemeyi başardı.

Gizli galaksi Dünya’dan yaklaşık 11 milyon ışık yılı uzaklıkta. Ve onu özel yapan şey, sadece Samanyolu’nun kalın kozmik tozu ve diğer engellerin arasından görülebilmesine rağmen yine de parlıyor olması.

Gizlenmiş galaksinin görüntüsü ise Hubble’ın kızılötesi sistemleri sayesinde alınabiliyor. NASA, galaksinin 50.000 ışık yılı genişliğinde olduğunu tahmin ediyor.

Bu gizli galaksi, Hubble’ın yakın zamanda yaptığı tek keşif değil. Teleskop, 30 yılı aşkın süredir evreni gözlemliyor. Bu süre zarfında gök bilimciler, evrenin genişlemesi hakkında önemli bilgiler keşfettiler.

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