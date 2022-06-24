Instagram, kullanıcıların reşit olduğunu tespit etmeye çalışıyor

Meta çatısı altında yer alan fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram, kullanıcılarının reşit olup olmadıklarını belirleyecek yeni bir sistem geliştirmeye çalışıyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz aylarda çocukların ve gençlerin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen algoritmaları olduğu iddiaları ile gündeme gelen Instagram, şimdi kullanıcıların reşit olup olmadığını belirlemeye çalışıyor.

Platform, kullanıcıların selfie ile yaşlarının doğrulanmasını sağlayan yeni bir sistemi deniyor. Teknoloji, görüntüleri taramak ve yaşlarını değerlendirmek için yapay zekâ kullanıyor ve kullanıcının en az 13 yaşında veya daha büyük olduğuna inanırsa bir hesap oluşturmasına izin veriyor.

Sistem, videoların gönderildiği ve aynı yaştaki diğer kişilerin veri tabanlarında paylaştığı yüz özelliklerine göre dikkatle incelendiği Yoti tarafından geliştirildi. Ancak aslında Yoti, birinin yaşını belirlerken cinsiyet ve cilt tonu ön yargısının faktör haline gelmesi sorununa sahip.

Instagram, yalnızca gençlerin uygulamanın belirli alanlarına erişmesini değil, yetişkinleri de engellemeye çalışıyor. İki grubu ayırmak, yetişkinlerin küçüklere mesaj göndermesini de engelleyecek.