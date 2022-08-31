Instagram, tartışma yaratan özelliğini yeniliyor

Instagram, sık sık tartışma konusu olan hangi gönderilerin kullanıcılara gösterileceği ile ilgili ayarlarını yeniliyor. Platform, kullanıcıların ilgilenmedikleri gönderileri işaretlemeleri için yeni yöntemler test ediyor.

Sozcu.com.tr

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Bir blog gönderisinde Meta, çatısı altında bulunan Instagram testler yaptığını ve bu testlerin kullanıcının görmek istemediği birden fazla gönderiyi ve benzer içeriği işaretleyebileceği özellikle ilgili olduğunu söylüyor.

Instagram ayrıca yakında kullanıcıların, önerilen gönderilerde ilgilenmedikleri ve görmek istemedikleri anahtar kelimeler, emojiler ve hashtag’lerin bir listesini yapmaları için de bir yol test etmeye başlayacak.

Haziran ayında TikTok da benzer bir anahtar kelime tabanlı özelliği kullanıma sunmuş; algoritmaların, kullanıcılara görmek isteyebilecekleri daha fazla içeriği yönlendirmek için videoları beğenmeme seçeneği de sunmuştu.

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