Instagram’dan çocukları korumak için yeni önlem

Sosyal medya platformu, çocukların kaçırılmasını önlemek, kayıp çocukların aranması için destek olmak için "Amber Alarmı"nı aktif hale getiriyor.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz yıl, gençler ve çocukların psikolojisini bozdukları için sert eleştirilerin hedefinde olan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, çocukların kaçırılmasına karşı önlem alıyor.

Amber Alarmı’nı aktif hale getirecek olan uygulama; kayıp çocuğun fotoğrafı, açıklama ve en son nerede görüldüğü gibi bilgilere yer verecek. Özellik, kayıp çocuklar hakkında farkındalık yaratmak için Instagram’ın etkisinden ve erişiminden yararlanıyor.

Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi Başkanı ve CEO’su Michelle DeLaune bir basın açıklamasında, “Instagram, fotoğrafların gücüne dayalı bir platform olup, Amber Alert programı için mükemmel bir seçim. Fotoğrafların kayıp çocukları aramada kritik bir araç olduğunu biliyoruz ve erişimi Instagram hedef kitlesine genişleterek kayıp çocukların fotoğraflarını çok daha fazla insanla paylaşabileceğiz” dedi.

1996 yılında, dokuz yaşındaki Amber Hagerman, Teksas, Arlington’da bisikletini sürerken kaçırıldı ve daha sonra öldürüldü. Onun adına oluşturulan uyarı sistemi aynı zamanda “America’s Missing: Broadcast Emergency Response”un kısaltması.

Özellik önümüzdeki birkaç hafta içinde 25 pazarda sunulacak: Arjantin, Avustralya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Ekvador, Yunanistan, Guatemala, İrlanda, Jamaika, Kore, Litvanya, Lüksemburg, Malezya, Malta, Meksika, Hollanda, Yeni Zelanda, Romanya, Güney Afrika, Tayvan, Ukrayna, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD.

Sosyal ağ, Amber Alarmı’nı diğer ülkelere de yaymak istiyor.

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