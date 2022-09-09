İOS16 alacak modeller hangileri, özellikleri neler? İOS 16 ne zaman çıkıyor?

Apple, merakla beklenen iOS 16 işletim sisteminin ne zaman yayınlanacağını duyurdu. Yeni özelliklerle dolu olacağı belirtilen iOS 16, 12 Eylül'de çıkacak. iOS 16'in uyumlu olduğu telefonlar belli oldu.

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Geçtiğimiz günlerde iPhone 14 Pro, iPhone 14 ve Apple Watch Series 8 cihazlarını tanıtan Apple, merakla beklenen iOS 16 işletim sisteminin ne zaman yayınlanacağını duyurmuştu.

iOS 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, kullanıcıların merakla beklediği iOS 16’nın yayınlanacağı tarihi duyurdu.

Pek çok cihazda beta sürümü olarak indirilebilen İOS 16, kararlı sürüm olarak ise 12 Eylül itibariyle cihazlara dağıtılacak.

iOS 16'NIN UYUMLU OLDUĞU MODELLER

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11, Pro Max

iPhone XS, iPhone XS, Max iPhone XR, iPhone X

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE (2. nesil veya sonrası)

iOS 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Yeniden tasarlanan Kilit Ekranı: Kilit Ekranı kişiselleştirmenin yepyeni yollarıyla iPhone size özel hale getiriliyor. Favori fotoğraflarınızı kullanabilir, font stillerini özelleştirebilir ve araç takımları ekleyerek istediğiniz bilgiye bir bakışta ulaşabilirsiniz.

Araç takımları: Kilit Ekranı'ndaki araç takımları sayesinde hava durumu, takvim etkinlikleri, tarih, saat dilimleri, alarmlar, pil seviyesi ve Aktivite halkalarınızın ilerleme durumuyla ilgili verilere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca favori uygulamalarınızdaki başka birçok bilgiye de hızlı bir şekilde göz atabiliyorsunuz.

Birden fazla Kilit Ekranı oluşturun: Arka plan ve stillere sahip birçok farklı Kilit Ekranı oluşturabiliyor ve bu ekranlar arasında kolayca geçiş yapabiliyorsunuz. İlham almak için, tematik koleksiyonlar ve önerilen fotoğrafların yer aldığı duvar kağıtları galerisine göz atabiliyorsunuz.

Bildirimler: Kilit Ekranı'ndaki bildirimleri yığın görünümü, genişletilmiş liste görünümü veya gizli görünümde görüntüleyebiliyorsunuz. Üstelik bildirimler ekranın en altında gösterildiği için size engel olmuyor.

Canlı Etkinlikler: Canlı Etkinlikler, devam eden bir etkinliği doğrudan Kilit Ekranı'nızdan takip etmenizi kolaylaştırıyor. Bu sayede aygıtınızın kilidini açmadan, yemek siparişinizin durumu hakkında bilgi alabiliyor veya Şu An Çalınan ile ilgili denetimleri kullanabiliyorsunuz.

Odak: Odak özelliğinin gelişmiş yeni ayarları sayesinde uygulamalara ve kişilere izin vererek veya bunları sessize alarak, sadece istediklerinizden bildirim almayı seçebiliyorsunuz. iPhone'unuzun o anda istediğiniz görünüme ve tarza uyması için Kilit Ekranı'nızı Odak'a bağlayabiliyorsunuz. Tek bir kaydırma hareketiyle Kişisel Odak'tan İş Odağı'na geçebiliyor, yaklaşan toplantılarınızı ve yapılacaklar listelerinizi içeren araç takımlarını görebiliyorsunuz.

Fotoğraf paylaşımı: Bir Paylaşılan Fotoğraf Arşivi oluşturduğunuzda veya mevcut bir paylaşılan arşive katıldığınızda, eski fotoğrafları başlangıç tarihine ya da fotoğraftaki kişilere göre ekleyebiliyorsunuz. Paylaşılan arşiv kurulduktan sonra doğrudan Kamera uygulamasından fotoğraf paylaşabiliyor, paylaşılan arşivin üyeleri yakındaysa otomatik paylaşım yapabiliyor ve paylaşılan arşive ekleyebileceğiniz fotoğraflara dair akıllı önerileri Sizin İçin sekmesinde görebiliyorsunuz.

Düzenleme ve değişiklikler: Paylaşılan arşivde fotoğraf ekleme, düzenleme ve silme için herkes aynı izinlere sahip. Üstelik favoriler, başlıklar, anahtar kelimeler de eşzamanlanıyor ve herhangi bir kişinin koleksiyon üzerinde yaptığı düzenlemeleri herkes görebiliyor.

Mesajlar: Şimdi yeni gönderdiğiniz bir mesajı düzenleyebiliyor veya kısa süre önce gönderdiğiniz bir mesajı tamamen geri alabiliyorsunuz.1 Ayrıca o anda yanıt veremediğiniz ve daha sonra bakmak istediğiniz mesajları okunmadı olarak işaretleyebiliyorsunuz.

Mesajlar uygulamasında SharePlay özelliği: Mesajlar uygulamasında arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak video izleyin veya yeni bir şarkı dinleyin, bu sırada paylaştığınız içerik hakkında sohbet edin.2 Paylaşılan oynatma denetimleri sayesinde her zaman eşzamanlı bir deneyimin keyfini çıkarın.

Video için Canlı Metin: Kopyalama, çeviri, araştırma ve paylaşma gibi tanıdık etkileşimleri kullanmak için videoları, metin içeren herhangi bir karede durdurun.

Dikte özelliğini ve klavyeyi birlikte kullanın: Sesinizle metin girişi yapmak ile dokunarak yazmak arasında kusursuz bir şekilde geçiş yapın. Dikte özelliğini durdurmak zorunda kalmadan klavyeyle yazın, metin alanına dokunun, imleci taşıyın ve QuickType önerileri ekleyin.

iPhone için Fitness uygulaması: Fitness uygulaması, bir Apple Watch'unuz olmasa bile fitness hedeflerinizi takip edip onlara ulaşmanıza yardımcı oluyor. Adım sayınız, katettiğiniz mesafe ve üçüncü taraf uygulamalardaki antrenmanlarınız iPhone'un hareket sensörleri aracılığıyla, günlük hareket hedefinize ulaşmak için harcadığınız tahmini kalori miktarını gösteriyor.