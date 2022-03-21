iPad kullanıcıları şikâyetçi: “Daha kalitesiz bir sürüm”

Apple'a, yaklaşık 11 bin lira değerindeki yeni Apple tabletleri ile ilgili ilginç şikayetler geliyor. Bazı kullanıcılar, cihazın yapı kalitesinden memnun değil.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Apple’ın en çok rağbet gören cihazlarından biri olan iPad’in yeni sürümü ile ilgili şikayetler sosyal medyada dikkat çekti. Reddit’teki bir ileti dizisinde birkaç müşteri, cihazın alüminyum arka plakasının önceki sürümlere göre çok daha ince olduğundan ve tuttuklarında gıcırdama sesleri duyduklarından şikâyet etti.

Hatta bazı kullanıcılar, cihazın pilini arka panelden hissedebildiklerini öne sürerken, bazıları da cihazın arkasına yapılan hafif bir baskının bile ekranı etkilediğini iddia etti.

KALİTESİ DAHA DÜŞÜK

Reddit’te bir müşteri, “Bugün iki adet mavi iPad Air 2022 sipariş ettim ve elime ulaştı. Biraz şok oldum. Alüminyum arka plaka, sahip olduğum iPad 4’ten çok daha ince. Cihazı tuttuğunuzda pili neredeyse plakadan hissedebilirsiniz. Her iki iPad de aynı hissi veriyor ve onları tuttuğunuzda sesler çıkarıyor. Bu iPad Air 4’te olmadı.”

Diğer Reddit kullanıcıları da cihazla benzer sorunlar yaşadıklarını iddia ettiler. Bir kullanıcı da iPad’in arka tarafını biraz bastırdığında ekranda dalgalanma etkisi yarattığını ileri sürdü.

Reddit’teki yorumlarda iPad Air‌’in selefine kıyasla çok düşük kalitede olduğu belirtildi.

Apple, bu ayın başlarında düzenlenen bir sanal etkinlikte yeni iPhone SE ve Mac Studio masaüstü bilgisayarıyla birlikte 5. nesil iPad Air’i tanıtmıştı. Yeni iPad Air, iPad Pro’da bulunan aynı M1 işlemciye, daha hızlı video aktarımı için daha hızlı bir USB-C bağlantı noktasına ve cihazın ön tarafında 12 megapiksel ultra geniş kameraya sahip.

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