iPhone 14 fiyatı ne kadar? iPhone 14 fiyatı dudak uçuklattı

Apple’ın iPhone serisinin yeni modeli olan iPhone 14 tanıtıldı. iPhone 14 serisi fiyatı; iPhone 14 31 bin TL, iPhone 14 Plus 35 bin TL, iPhone 14 Pro 40 bin TL ve iPhone 14 Pro Max 44 bin TL olarak belirlendi. iPhone 14 serisi Türkiye'de ön siparişe 16 Eylül'de, satışa ise 23 Eylül’de çıkacak.

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Akıllı telefon dünyasında en çok tercih edilen markaların başında gelen Apple’ın yeni modeli olan iPhone 14 için tanıtım etkinliği düzenlendi. iPhone 14 Pro’nun Türkiye satış fiyatı dudak uçuklattı. İşte iPhone 14’ün Türkiye satış fiyatı ve özellikleri…

iPHONE 14 FİYATI NE KADAR?

Apple, iPhone 14'ün fiyatını 799 dolar, iPhone 14 Plus fiyatını ise 899 olarak belirledi. Yeni iPhone 14'ün Türkiye fiyatı ise şöyle:

iPhone 14 fiyatı: 30.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 13.489,00 TL.)

iPhone 14 Plus fiyatı: 34.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 14.585,00 TL)

iPhone 14 Pro fiyatı: 39.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 17.902,00 TL)

iPhone 14 Pro Max fiyatı: 43.999 TL (Başlangıç fiyatı) (Vergi oranı yaklaşık 18.864,00 TL)

iPhone 14 serisinin telefonları ön siparişe 16 Eylül’de, satışa 23 Eylül'de çıkacak.

iPHONE 14 ÖZELLİKLERİ

* Yeni iPhone 14'te kamera özellikleri öne çıkarken, aksiyon modu en dikkat çekeni oldu. iPhone 14'lere 2 yeni güvelik özelliği getirilirken, kullanıcıların uzun süredir beklediği uydu özelliği de yer aldı.

* Uydu özelliğiyle internete bağlı olmadan uyduya bağlanarak, SOS acil durum uyarısı yapılabiliyor. Ayrıca Apple, uydu özelliğinin 2 yıl boyuncu ücretsiz olacağını açıklarken ABD ve Kanada'daki kullanıcılar bu özellikten şu an yararlanabilecek.

* Tüm akıllı telefon camlarından daha sağlam olan Ceramic Shield. Suya dayanıklı tasarım.1 Cerrahi sınıf paslanmaz çelik. 6.1 inç ve 6.7 inç ekran boyutları.2 Ve dört Pro renk seçeneği bulunuyor.

* Dynamic Island özelliği ile o an yaptığınız şeyden uzaklaştırmadan müziğinizi, maç skorlarını, FaceTime'ı ve daha fazlasını hop diye gözünüzün önüne getiriyor.

* iPhone'u yüzüstü çevirdiğinizde veya cebinize koyduğunuzda ekran kapanarak pil tasarrufu sağlıyor.

* Kilit Ekranı'nıza her zaman göz atabiliyorsunuz. Son bildirimleri almak için ekrana dokunmanıza bile gerek kalmıyor.

* Gün ışığında 2 kata kadar daha parlak bir ekran.

* iPhone 14 Pro, ciddi bir araba kazası geçirirseniz bunu algılayarak 112'yi arıyor ve acil durum kişilerinize haber veriyor.

* Gelişmiş dört pikselli sensöre sahip yepyeni 48 MP Ana kamera.

* iPhone 14 Pro, 48 megapikselle neler yapılabileceğini yeniden tanımlıyor. Her kırpma işleminde ProRAW formatında 4 kat daha fazla çözünürlük sağlayarak inanılmaz derecede ayrıntılı görüntüler sunuyor.

* Yeni Pro kamera sistemi, zoom seçenekleri arasına optik kalitede 2 kat Telefoto'yu ekleyerek size sayısız kadraj olanağı sunuyor. Sinematik mod şimdi film endüstrisi standartlarını yakalıyor ve saniyede 24 kare 4K HDR çekim yapabiliyor.

* A16 Bionic akıllı telefon çipi bulunuyor.

APPLE WATCH 8 VE APPLE WATCH PRO

Yeni Apple Watch Series 8, Ultra ve SE modelleri tanıtıldı. Apple Watch Ultra, su altında nabız ve sıcaklık ölçme, yön bulma ve uyarılarda bulunabiliyor. Watch Ultra'nın fiyatı ise 799 dolar olarak açıklandı. Watch 8 tüm gün pil ömrüne sahip olacak ve enerji tasarruf modunda kullanıldığında ise 36 saate kadar kullanılabilecek.

En dayanıklı Watch modeli olan Watch Pro, aşırı koşullara ayak uyduracak. Sporcular için geliştirilmiş olan yeni modelde birçok ek özellik yer alıyor. Apple Watch Ultra yüzde 7 daha büyük bir ekrana ve titanyum gövdeye sahip.