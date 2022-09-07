iPhone 14 fiyatı ne kadar, özellikleri neler? iPhone 14 ne zaman çıkıyor?

Apple 7 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikle iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tanıtımını gerçekleştirecek. iPhone 14 Pro modellerinin 48 megapiksel Ultra Geniş kamera ve 8K video kayıt özelliği taşıması beklenirken fiyatları da ortaya çıkmaya başladı. iPhone 14 Pro Max'in 512 GB depolama özellikli modelin yurt dışı satış fiyatının 27 bin lira ile 29 bin lira arasında olması bekleniyor. Türkiye'de vergilerin de eklenmesiyle fiyatı daha fazla yükselecek.

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Standart boyut

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple, dünyanın birçok yerinde milyonlarca kişi tarafından beklenen iPhone 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin iPhone 14 ve Apple Watch Series 8’i tanıtması bekleniyor. Yeni iPhone 14’ün daha büyük bir kameraya ve çentiksiz bir ekrana sahip olacağı konuşuluyor.

iPHONE 14 SERİSİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Henüz yeni modellerin özellikleri açıklanmadı ancak sızdırılan bilgilerle yeni serinin özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

Apple’ın iPhone 12 ve 13 mini serisinde hüsrana uğramasından dolayı iPhone 14 mini’nin fişi çekildi. Bu sebeple 14 serisinde 6,1 inç boyutu ile en küçük model iPhone 14 ve iPhone 14 Pro olacak.

iPhone 14 Pro Max ve iPhone 14 Max modellerinde ise boyutun 6,7 olması bekleniyor.

90 Hz 6,1 inç LTPS OLED ekrana sahip olması beklenen iPhone 14 modelinde, iPhone 13 serisinde de bulunan A15 Bionic işlemci olacak ancak yapılan iyileştirmeler sayesinde iPhone 13 ile iPhone 14 arasında performans farkı yaratılacak. Bunun yanı sıra 6 GB kapasiteli RAM bulunacak.

Bununla birlikte, iPhone 14 Pro modelleri daha hızlı bir A16 çipi alabilir, bu da bir iPhone serisinin yalnızca Pro modellerinde ilk kez geliştirilmiş bir çipin takıldığını gösterir.

iPhone 14 Pro modellerinin ‘ProMotion’ teknolojisiyle geleceğini de paylaşılmıştı .

Bu, ekranın 120 Hz frekansında otomatik olarak yenilenmesini sağlayarak içeriğin daha yumuşak bir şekilde kaydırılmasına ve görünmesine olanak tanıyacak.

iPhone 14 modelinde 12 MP çözünürlük sunan ön kamera yanı sıra 12 MP + 12 MP şeklinde ikili arka kamera olacak. 12 MP çözünürlük sunan ön kamerası, f/1.9 diyafram açıklığına sahip ve otomatik odaklama özelliği barındırıyor. iPhone 13’de 12 MP çözünürlük sunan sabit odaklı ve f/2.2 diyafram bulunuyordu. Bu durum iPhone 14’e daha iyi performans sağlama olanağı sağlayacak. Batarya gücü ise 3.279 mAh olacak.

iPHONE 14 SERİSİNDE ACİL DURUM ÖZELLİKLERİ GELİŞTİRİLDİ

Acil durum özellikleri geliştirilen iPhone 14 serisinde araba kazası algılama özelliği planlanıyor.

Bu özellik eklenirse cihazdaki sensörler, bir araç çarpışmasının neden olduğu yerçekimi kuvvetindeki artışı ölçecek ve ardından yardım almak için otomatik olarak acil servisleri arayacak.

İvmeölçer sensörünü kullanan Apple Watch’larda ve iPhone’larda zaten mevcut olan Düşme Algılama özelliğinin bir genişletmesi olduğu söyleniyor.

iPhone 14’lerin, uydu bağlantısına izin veren yeni Qualcomm Snapdragon X65 modem ile kurulduğu sızdırılmıştı.

Bloomberg , geçen yıl Apple’ın, iPhone kullanıcılarının hiçbir sinyali veya WiFi erişimi olmadığında acil durumlarda metin göndermelerini sağlamak için uyduları kullanmayı planladığını bildirdi.

Ayrıca gerektiğinde uyduları kullanarak çarpışma veya yangın gibi kazaları acil servislere bildirebilecek.

Bu özellikler hala geliştirme aşamasında ancak bu yıl dahil edilebilir.

İPHONE 14 FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Apple, iPhone 14 için resmi fiyat listesini yayınlamadı ancak yurt dışı teknoloji sitelerinde yayınlanan fiyat listelerine göre iPhone 14 serisinin en düşük fiyatlı modeli iPhone 14 (128 GB) olurken fiyatının 800-900 dolar arasında değişmesi bekleniyor.

En yüksel fiyatlı modelin ise iPhone 14 Pro Max (1TB) olacak. Fiyatının ise 1700 – 1800 dolar arasında olması bekleniyor.

iPhone 14 serisinin yurt dışı fiyat beklentisi şu şekilde;

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple tarafından yayımlanan takvime göre İPhone 14 lansmanı, 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Bununla birlikte Apple, iPhone 14 ön siparişlerini 17 Eylül Cuma günü itibariyle almaya başlayacak.

iPHONE 14 LANSMANDAN ÖNCE SIZDIRILDI

Apple, 7 Eylül’de tanıtılacak yeni akıllı telefonu iPhone 14 öncesinde bir sızıntı yaşadı… ABD merkezli teknoloji şirketinin piyasaya sürmeye hazırlandığı cihazın farklı açılardan çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

Twitter üzerinden bazı hesapların paylaştığı görüntülerde iPhone 14’ün yeni renginin mor olduğu görülürken yine köşeli bir tasarım ve 3 kamera kullanıldığı görülüyor. Cihazın farklı açılardan çekildiği görüntülerde bu telefonun kamerasının önceki modellere göre daha üstün özellikleri olduğu iddia edildi.

Cihazın başlangıç fiyatının ise ABD’de 1263 dolar olduğu öne sürüldü. Apple’ın yeni akıllı telefonunda daha büyük kamera ve daha büyük ekran olması beklenirken “enflasyon” sebebiyle önceki modellere göre baz fiyatının daha da yüksek olacağı iddia edildi.

Öte yandan sosyal medyada cihazın lacivert, altın sarısı, gümüş gibi renklerde de piyasaya çıkacağı iddia edildi.