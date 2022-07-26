iPhone’da güncelleme yapmadan dikkat: Apple’a ‘Pil ömrünü azaltıyor’ tepkileri artıyor

Geçtiğimiz hafta Apple tarafından iPhone'lara sunulan iOS 15.6 güncellemesi tepkilerin hedefi oldu. Birçok kullanıcı, yeni güncellemenin telefonların pil ömrünü kısalttığını öne sürerken, Apple'ı suçladı.

Sozcu.com.tr

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Teknoloji devi Apple, uzun süren beklemenin ardından geçtiğimiz hafta iPhone’lar için yeni iOS 15.6 güncellemesini yayınladı.

Güncelleme, Ayarlar uygulamasının, alan olsa bile cihaz deposunun dolu olduğunu göstermeye devam ettiği sorun için bir düzeltme de dahil olmak üzere birkaç önemli hata düzeltmesi içeriyor.

iPhone kullanıcıları aylar süren bekleyişin ardından yeni güncellemeyi indirirken, birçoğu güncellemenin yarattığı sorunları paylaşıp Apple’ı suçladı. Konu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

‘PİLİM NEREDEYSE YARI YARIYA AZALMIŞ’

Birçok iPhone kullanıcısı yeni güncellemenin pil ömrünü kısalttığını öne sürdü. Konuyla ilgili sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Bir kullanıcı, ‘İki gün önce 13 Pro’ma yeni bir iOS 15.6 yüklemesi yaptım ve şu anda pilimin ömrünün neredeyse yarısı kısalmış.” dedi.

Bir başka kullanıcı,’Bu sabah 06:30’da şarjdan çıkardım, şimdi neredeyse 15 saat oldu ve yüzde 28 şarjım kalmış.” yazdı. Birçok kişi de benzer sorunlar yaşadığını açıkladı.

Konuyla ilgili AppleBytes’taki araştırmacılar da iOS 15.6’da pil ömrü testlerini yaptı e yazılımın iPhone modellerinin büyük çoğunluğunun pil ömrünü azalttığını buldu. Uzmanlar, iPhone piliniz için endişeleniyorsanız ve iOS 15.6’ya güncellemenizin üzerinden birkaç gün geçtiyse, Ayarlar > Pil > Pil Sağlığı kısmını kontrol etmeniz gerektiğini de vurguladı.

Apple, bilgisayar korsanlarının akıllı telefonlara ulaşmaması için yeni güvenlik uygulamalarının son güncellemede yer aldığını duyurmuştu. Ancak ortaya çıkan pil sorunu sonrası yeni güncelleme birçok kullanıcıda soru işaretleri oluşturdu.

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