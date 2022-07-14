Instagram çöktü mü? ‘Akış yenilenemedi’ problemi yaşanıyor

Dünya genelinde sayısı milyonları aşan kullanıcı sayısına sahip fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram’da sorunlar meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak birçok kullanıcı 'akış yenilenemedi' problemi yaşıyor.

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Milyonlarca Instagram kullanıcısı akşam saatlerinde sosyal paylaşım sitesine giriş yapamaz hale geldi.

Kesinti, hem iPhone hem de Android uygulamasındaki kullanıcıları etkiledi. Programı açmaya çalışan kullanıcılar ‘Akış yenilenemedi’ ve ‘diğer gönderiler yüklenemedi’ problemi yaşıyor.

Kısa sürede en çok konuşulan konuların arasında yer alamaya başlayan #instagramdown (İnstagram çöktü) sorusuna bir cevap aranıyor. İnstagram'ın neden sorun yaşandığına dair bir bilgi bulunmazken sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

TWITTER DA ÇÖKMÜŞTÜ

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter da dün saat 15.00 itibariyle çökmüştü. Kesinti bir süre sonra sona ermişti.