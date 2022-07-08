İşten çıkarmalar, bot hesap sayıları… Elon Musk’ın Twitter’ı satın alma sürecinde ortalık karıştı

Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık teklifiyle Twitter'ı satın alma süreci, sosyal medya platformu için sancılı bir hale geldi. Musk'ın bot hesap konusundaki katı tutumu, şirketin geleceğindeki belirsizlikle birlikte onlarca insanı işten çıkarmaya başlaması Twitter CEO'su Parag Agrawal için işleri zorlaştırıyor. İşte satın alma sürecindeki son gelişmeler ve uzman yorumları...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, aktif Twitter hayatını platformu satın alarak devam ettirmeye karar verdiğinden beri neredeyse üç ay geçti ancak hâlâ satın alma resmî olarak gerçekleşemedi. Bu süreçte de Twitter’ın 44 milyar dolarlık devralınması, birbirinden çok farklı tarzlara sahip iki yönetici arasındaki aleni çatışmaları ortaya çıkardı.

Bir tarafta açık sözlü duruşuyla tanınan Elon Musk, bir tarafta ise diplomatik ve ölçülü bir şekilde hareket etmeye çalışan Parag Agrawal…

Musk, 44 milyar dolarlık teklifini ilettikten sonra farklı pürüzlerle Agrawal’ın karşısına çıkıyor. Tesla CEO’sunun en çok üstünde durduğu konu ise bot hesaplar… Hatta Musk, Agrawal’ı bot hesap konusunda talep ettiği bilgilerin sağlanmaması halinde anlaşmadan çekilmekle bile tehdit etti.

SATIN ALMA İŞLEMLERİNİ DURDURDU

Mayıs ayında Musk, Twitter’ın kullanıcı tabanının yüzde 20’sinin veya daha fazlasının bot olabileceğini iddia ederek anlaşmanın beklemede olduğunu tweet’ledi. Şirketten, spam hesaplarla ilgili bildirdiği yüzde 5’lik rakamın doğru olduğunu kanıtlamasını istedi ve haziran ayında da şirketi birleşme anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini şeffaf bir şekilde yerine getirmeyi reddettiğini söyleyerek bilgileri saklamakla suçladı.

Twitter tarafı ise doğru bilgi vermeye devam ettiği konusunda ısrarcı. Son olarak, Reuters’ın haberine göre; Twitter perşembe günü gazetecilere verdiği demeçte, platformundan günde 1 milyondan fazla spam hesabını kaldırdığını söyledi. Bu, CEO Parag Agrawal’ın mayıs ayındaki bir Twitter iletisinde belirttiği sayının iki katı.

SPAM HESAP SORUNU ÇÖZÜLEMİYOR

Daha önce Agrawal, spam hesaplar hakkında tweet atmış. Platformun her gün yarım milyondan fazla spam hesabını askıya aldığını ve her hafta spam olduğundan şüphelendiği milyonlarca hesabı kilitlediğini söylemişti. Ayrıca Twitter’ın yüzde 5’lik rakamını nasıl elde ettiğini de açıklamıştı. Ve şirket, platformun önemli verilerini de Musk’a açmıştı.

Ancak perşembe günü Washington Post, Musk’ın ekibinin verilerin doğrulanabilir olmadığı sonucuna vardığını bildirdi.

TWITTER ÇALIŞANLARI ENDİŞELİ: LİDERLİK DENEYİMİ YOK

Bir yıldan daha kısa bir süredir görevde olan Agrawal, şirket içindeki çalışanlarına göre de oldukça zor bir durumda.

Financial Times’a konuşan ve Agrawal’ı eleştirenler, öngörülemeyen bir rakip karşısında kanıtlanmamış bir lider olarak ne kadar etkili olacağı konusunda şüpheci. Pek çok kişi, 38 yaşındaki Agrawal’ın liderlik deneyimi eksikliğinden ve belirsizlik göz önüne alındığında işlerin kötüleşme durumunda müzakere elinin zayıflayacağı gerçeğinden bahsediyor.

GroupM iş zekası küresel başkanı Brian Wieser, “Aylar sonra Elon’un ne kadar ciddi olduğunu bilmiyoruz, ancak şirket, satışı taahhüt etti. Parag için çok zor bir durum” diyor.

Twitter’ın eski Avrupa başkan yardımcısı Bruce Daisley ise Agrawal’ın detaycılığına atıfta bulunuyor: “Parag ile ilgili deneyimim için şunları söyleyebilirim: Onun ayrıntılara hakimiyetinden ve diğer liderlerin gözden kaçıracağı konular hakkında geniş bir anlayışa sahip olmasından etkilendim.”

Bir reklam ajansı yöneticisi ise son Twitter CEO’su için, “Parag, vizyonu olan birinden çok, bir üründen sorumlu mühendis gibi hissediyor. Twitter’ın ayağa kalkıp platformu pazarda varlık haline getirecek bir lidere ihtiyacı var” dedi.

İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

Twitter, bu süreçte işten çıkarmalarla da karşı karşıya kaldı. Ve şirket, işe alım ekibinden yaklaşık 100 çalışanını işten çıkardı

The Wall Street Journal’ın haberine göre şirket, işe alım görevlileri ve yetenek edinme ekibinin yüzde 30’unu çıkardı.

Twitter, Elon Musk tarafından satın alınmasını tamamlamaya çalışırken maliyetleri düşürmeye yönelik işe alımları dondurduğunu duyurmuştu. İşten çıkarma konusunun ise Twitter’da Musk ile birlikte gündeme geldiği bildirildi.

Twitter’da kıdemli bir teknik eleman olan Ingrid Johnson, LinkedIn’deki bir gönderide, gerçekten zor bir gün olduğunu yazdı: “On yıldan fazla bir süredir orada olup da işlerini kaybeden insanlar var. Twitter, şirketi kurmak için hayatlarını veren insanlar pahasına yanlış şekilde şişirilmiş bir hisse senedi fiyatını sürdürmek için milyarlarca dolar harcamayı seçtiyse, bu daha da trajik bir hikaye.”

SATIN ALMA GERÇEKLEŞİRSE İŞSİZ KALACAK, GERÇEKLEŞMEZSE KRİZLE SAVAŞACAK

Hindistan doğumlu Agrawal, Twitter’da önce baş teknoloji sorumlusu oldu ardından da kasım ayında CEO olarak atandı.

Agrawal, diğer Silikon Vadisi liderleri Mark Zuckerberg ve Steve Jobs gibi minimalizmin ekstra üretkenlik sağladığı dogmasına uygun olarak her zaman siyah bir tişört ve koyu mavi kot pantolon giyiyor.

Birkaç Twitter çalışanı, Agrawal’ın özellikle yeni çalışanları huzursuz eden bir yaklaşımı olduğunu ve onları rahatlatmaya çalışmak yerine personele karşı dürüst davrandığını anlatıyor.

Basında çıkan haberlere göre, anlaşma başarılı bir şekilde kapanırsa, Musk onun yerini almayı planladığı için Agrawal büyük olasılıkla işsiz kalacak. Öte yandan, satış gerçekleşmezse düşmüş hisse fiyatına ve motivasyonu düşük çalışanlara sahip şirketi canlandırmak için uğraşacak.

İlginizi Çekebilir Elon Musk'tan Twitter'a tepki: 'Çok ileri gitti'

İlginizi Çekebilir Twitter yönetim kurulu Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık anlaşmasını onayladı