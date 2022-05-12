Jack Dorsey, bir daha asla Twitter CEO’su olmayacağını söyledi

Twitter kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, koltuğunu Parag Agrawal'a bırakmasıyla geçtiğimiz aylarda gündeme otururken, Elon Musk'ın şirkete talip olmasıyla beraber yeniden CEO olabileceği ile ilgili söylentiler de alevlendi. Dorsey ise Twitter'dan söylentilere son verdi.

Sozcu.com.tr

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Twitter son günlerde satın almalar, yeni CEO ve platforma gelecek değişikliklerle sık sık gündeme gelirken akıllara eski CEO Jack Dorsey’in yeniden şirketin yönetiminde olup olmayacağı da gelmeye başladı.

Jack Dorsey, Elon Musk yönetimi devraldığında Twitter’ın CEO’su olarak yeniden geleceğine dair söylentilere son vermeye çalışıyor. Dorsey, Twitter’da Musk’ın kendisine CEO olmasını teklif edeceğini belirten bir tweet’e “Hayır, bir daha asla CEO olmayacağım” diyerek yanıt verdi ve bu söylentileri sonlandırmaya çalıştı.

Başka bir yanıtta Dorsey, belki de Twitter’ın geleneksel bir sosyal ağdan ziyade CEO’su olmayan bir yer haline gelmesi gerektiğini söyledi.

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