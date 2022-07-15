James Webb Uzay Teleskobu, bu defa da Jüpiter’i görüntüledi

Evrenin birbirinden büyüleyici görüntülerini yakalayan James Webb Uzay Teleskobu'ndan bu defa da Jüpiter ve uydularının fotoğrafları geldi.

Sozcu.com.tr

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30 yıllık çalışma ve test sürecinin ardından nihayet görevine başlayan James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz günlerde evrenin birbirinden büyüleyici fotoğraflarıyla dikkatleri çekmişti.

Şimdi NASA’dan, yeni teleskopla çekilmiş ve bir tür gaz devi olan Jüpiter’in ve uyduları Europa, Thebe ve Metis’in görüntüleri de geldi.

NASA’nın yayınladığı görüntüler, Webb’in yalnızca uzak galaksileri değil, kendi kozmik arka bahçemizdeki gezegenleri de izleyebileceğinin bir göstergesi oldu.

Webb’in NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’ndeki gezegen bilimi proje bilimcisi yardımcısı Stefanie Milam yaptığı açıklamada, “Her şeyi bu kadar net gördüğümüze ve ne kadar parlak olduklarına inanamadım. Güneş sistemimizde bu tür nesneleri gözlemlemek için sahip olduğumuz yetenek ve fırsatı düşünmek gerçekten heyecan verici” dedi.

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