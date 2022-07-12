James Webb Uzay Teleskobu evrenin en net fotoğrafını çekti

9 milyar dolar harcanarak inşa edilen dünyanın en büyük ve güçlü uzay bilimi teleskobunda çekilmiş en yüksek çözünürlüklü ve renkli fotoğraf yayınlandı.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden, NASA’nın ünlü James Webb Uzay Teleskobu’ndan çekilmiş bir fotoğrafı kamuoyu ile paylaştı. Son dönemde hem ülkesinde hem de uluslararası kamuoyunda birçok krizle mücadele eden Biden, gündem dışı bir hareketle evrenin bu güne kadar çekilmiş en net ve parlak fotoğrafını paylaştı.

Beyaz Saray tarafından yayınlanan görüntülerde Webb’in ilk kez yüksek çözünürlüklü ve renklendirilmiş fotoğrafları görülüyor. NASA’nın fotoğrafların devamını Maryland’dekİ Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nde yayınlayacağı kaydedildi.

9 milyar dolar harcanan ve bugüne kadar yapılmış en güçlü ve en büyük uzay bilimi teleskobundan çekilmiş görüntüler büyük merak uyandırmıştı. Biden’ın paylaştığı fotoğrafta evrendeki 4.6 milyar yıllık galaksi topluluğu görülüyor. Bu galaksi topluluğuna SMACS 0723 adı veriliyor.

Biden’la birlikte açıklama yapan NASA’dan Bill Nelson, “Bu, bizim galaksimizin şu zamana kadar çekilmiş en derin görüntü. Bu uzak galaksiler ve yıldızların bazıları daha önce hiç görüntülenmemişti” dedi.

“BU BENİ HAYRAN BIRAKIYOR”

Fotoğrafı paylaşan Biden, “Bu evrenimizin tarihi için yeni bir pencere. Ve bugün bu pencereden yeni bir ışığın ilk örneklerini görüyoruz. Başka dünyalardan ışıklar ve ufkumuzun ötesinde yıldızlar görüyoruz. Bu beni hayran bırakıyor” dedi.

Uzay teleskobunun “yerçekimi etkisi” adı verilen sistem ile keskin ve net fotoğrafları çekebildiği belirtilirken, James Webb Teleskobu’nun Büyük Patlama’dan yaklaşık 600 milyon yıl sonrasına kadar var olan galaksilerin bozulmuş şekillerini de fotoğraflarla kayıt altına aldığı aktarıldı.

Uzmanlar, bu büyük ve komplike sistemin daha ileriyi de görüntüleyebileceğini öngörüyor.

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