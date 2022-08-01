James Webb Uzay Teleskobu, ilk süpernovayı görüntülemiş olabilir

Geçtiğimiz haftalarda yakaladığı ve tüm dünyayı hayran bırakan görüntüleri yayınladıktan sonra James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni bir görüntü bilim dünyasında heyecan yarattı.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları, James Webb’in süpernova görüntüsü yakalamış olabileceği üzerinde duruyor. Uzay teleskobunun arkasındaki ekip, bu ayın başlarında bir grup görüntü hakkında kısa bir rapor paylaştı. Rapora göre ekip, SDSS J141930.11+525159.3 galaksisinde bir kızılötesi geçiş keşfettiğine inanıyor.

Ekip, James Webb’in cismin parlaklığı nedeniyle ilk süpernovayı görmüş olabileceğine inanıyor. Nesne, galaksinin geri kalanından çok daha parlak ve Webb galaksiyi beş gün arayla gözlemlediğinde, nesnenin hafifçe karardığını gözlemledi. Ekip, bu durumun da süpernova davranışıyla uyumlu olduğunu açıklıyor.

SÜPERNOVA OLDUĞU HENÜZ NET DEĞİL

Ancak şu an için gözlemlenen olayın bir süpernova olup olmadığını söylemenin imkansız olduğu da belirtiliyor. James Webb ekibi, nesnenin bir süpernova olup olmadığını anlamak için daha fazla zamana ihtiyaçları olduğunu söylüyor.

Uzak gezegenleri incelemek ve yaşam belirtilerini tespit etmek için geliştirilen James Webb’in asıl amacı süpernova keşfi olmasa da görüntüler heyecan yarattı.

Görüntülerin üç ila dört milyar yıl önce meydana gelen bir patlamanın yavaş yavaş sönen ışığı olduğu düşünülüyor. Bir yıldız öldüğünde ve bir süpernova meydana geldiğinde, tüm olay bir saniyeden çok daha kısa bir sürede gerçekleşir. Ortaya çıkan ateş topu yine de büyüyebilir ve parlayabilir. James Webb’in de yakaladığı nesnenin birkaç gün içinde kararması, gerçek bir süpernova olduğunu gösterebilir.

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