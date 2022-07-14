James Webb Uzay Teleskobu nedir, özellikleri neler?

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA), uzaya fırlattığı en güçlü uzay teleskobu olan James Webb Uzay Teleskobu dünyadan bin 150 ışık yılı uzaklıktaki galaksi kümesinin fotoğrafını çekti. Dünyanın her yerinde heyecan yaratan fotoğrafları çeken teleskobun ismi ise eski bir NASA yöneticisi olan James Edwin Webb’den geliyor.

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu’nun çektiği yeni fotoğrafları kamuoyuyla paylaştı. Fotoğraflar arasındaki dev gaz kütleleri, büyük heyecan yarattı.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU HEYECANLANDIRAN FOTOĞRAFLARI ÇEKTİ

Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi olarak bilinen James Webb Uzay Teleskobu'nun 7 aylık uzay yolculuğu sırasında çektiği fotoğraflar, ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan canlı yayınla tüm dünyayla paylaşıldı.

Fotoğraflar arasında, dünyadan bin 150 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde dönen WASP 96-b olarak adlandırılan dev gaz kütlesi, Southern Ring (Sekiz Patlama) adlı gaz bulutu, Carina Nebula adlı bir gaz bulutu ve Stephans Quintet (Stephan Beşlisi) adlı dev şok dalgaları ve gelgit kuyruklarını gösteren bir galaksi kümesi yer aldı.

EN DERİN, EN KESKİN…

NASA, fotoğrafları “erken evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin ve en keskin kızılötesi görüntüsü” olarak nitelendirerek, “James Webb'den gelen yeni ayrıntılar, yıldızların nasıl geliştiğine ve çevrelerini nasıl etkilediğine dair anlayışımızı değiştirecek” ifadelerini kullandı. Elde edilen görüntülerin, muhtemel başka yaşanabilir gezegenlerin keşfi için önem taşıdığı belirtildi.

WASP 96-B GAZ KÜTLESİ

James Webb Uzay Teleskobu'nun fotoğrafladığı dev gaz kütlesi WASP-96b, bir ötegezegenin farklı dalga boylarında ışıklar içeren en ayrıntılı spektrumu olarak biliniyor. Dünya'dan bin 150 ışık yılı uzaklıkta bulunan WASP-96b'nin, Jüpiter'in kütlesinin yarısına sahip olduğu ve her 3.4 günde bir yıldızının etrafındaki bir yörüngeyi tamamladığı belirtiliyor.

SOUTHERN RİNG

Southern Ring adlı gaz kütlesinin Dünya'dan 2 bin ışık yılı uzaklıkta olduğu belirtildi. Aynı zamanda “Sekiz Patlama” olarak da adlandırılan Southern Ring'in, ölmekte olan bir yıldızın etrafında genişleyen bir gaz bulutu içerdiği belirtildi.

STEPHANS QUİNTET

James Webb tarafından görüntülenen Stephan's Quintet (Stephan Beşlisi) galaksi kümesinin görüntüsü, galaksilerin birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini ve etkileşimlerinin galaktik evrimi nasıl şekillendirebileceğini ortaya koyduğu belirtildi. İlk olarak 1787'de keşfedilen bu kompakt galaksi kümesinin, Pegasus takımyıldızından 290 milyon ışık yılı uzaklıkta yer aldığı aktarıldı.

CARİNA NEBULA

Dünyadan 7 bin 600 ışık yılı uzaklıkta bulunan Carina Nebula gaz bulutunun, gökyüzündeki en büyük ve en parlak bulutsulardan biri olduğu ve güneşten çok daha büyük kütleli birçok yıldıza ev sahipliği yaptığı belirtildi.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU ÖZELLİKLERİ NELER?

James Webb Uzay Teleskobu, aslında selefi Hubble Uzay Teleskobu'ndan daha hafif. Çoğu durumda, bir şeyin daha büyük bir versiyonu oluşturulurken, daha ağır ve daha büyük olacaktır. Ancak bu, JWST için geçerli değil.

Hubble 2,4 metre çapındaydı, sağlam bir ana aynası ve 4.0 metrekarelik bir alanı vardı.

James Webb, 25.37 metrekarelik bir alana sahip, 18 farklı ayna parçasından oluşan 6.5 metre çapında.

James Webb, Hubble'dan daha hafif olduğu için muazzam bir mühendislik başarısı olarak görülüyor.

Dayanıklı bir sisteme sahip

Altın gibi görünseler de, James Webb'in aynaları aslında berilyumdan yapılmış. Ve aynaların her birine altın kaplama uygulandı.

Çok düşük sıcaklıklarda bile altın, genişler ve daralır. Ancak berilyum bu noktada daha farklı. Araçta berilyum nihai şekline getirildikten sonra altın kaplama uygulanmış. Altının kendisi doğrudan uzaya maruz kalmayacak; ince bir amorf silikon dioksit cam tabakasıyla kaplanmış. Altın, çok yumuşak ve dövülebilir olduğundan, hafif veya küçük bir darbeden bile hasar görmeye karşı oldukça hassas. Berilyum mikrometeoroid etkilerinden büyük ölçüde etkilenmez.

İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Uzun yıllardır fırlatılması beklenen teleskobun ismi ise eski bir NASA yöneticisi olan James Edwin Webb'den geliyor.

1949-1952 yılları arasında devlet müsteşarı olarak görev yapan Amerikan hükümet yetkilisi Webb, ayrıca 14 Şubat 1961'den 7 Ekim 1968'e kadar NASA'nın atanan ikinci yöneticisi oldu. Webb, Kennedy yönetiminin başlangıcından Johnson yönetiminin sonuna kadar NASA'yı denetledi.

BÜTÜN BUNLAR NE İÇİN?

Uzun soluklu bu çalışmanın nedeni ise James Webb'in Hubble'ın yerini alması ve ileri düzeydeki donanımları sayesinde evrenin yaklaşık 13,7 milyar yıl önce oluşumuna ışık tutabilmek…

James Webb nihayet uzayda süzülürken araştırmacılar da nefeslerini tuttu ve yeni uzay teleskobundan gelecek verileri beklemeye başladı.