James Webb Uzay Teleskobu, uzak bir dış gezegende su tespit etti

NASA, bu hafta James Webb Uzay Teleskobu'nun elde ettiği ilk görüntüleri yayınladı ve tüm dünyayı hayran bıraktı. James Webb'in yakaladığı görüntülerin kalitesi göz kamaştırıcı olsa da teleskobun tek yeteneği bu değil. Teleskop o kadar güçlü ki, uzak bir dış gezegende su da tespit etti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan evrenin yeni görüntüleri tüm dünyayı hayran bırakırken James Webb’in keşifleri de devam ediyor. Son olarak Jüpiter ve uydularını da görüntülemeyi başaran teleskop bu defa da bir dış gezegende su tespit etti.

Söz konusu dış gezegen, teleskobun ilk odaklandığı beş hedeften biri olan WASP-96 B. James Webb, Karina Bulutsusu’nu ve diğer hedefleri fotoğrafladığı yerde, WASP-96 B’yi de analiz etti. Ve bilim insanları bu dış gezegende su keşfettiler.

NASA, dış gezegenin atmosferine derinlemesine dalmak için kızılötesine yakın bir görüntüleyici kullandı. Bunu yapmak için bilim insanları, yıldız boyunca hareket ederken gezegenin atmosferinden filtrelenen yıldız ışığını, filtrelenmemiş yıldız ışığıyla karşılaştırdı.

NASA, oluşturduğu grafikte sergilenen 141 veri noktasının her birinin gezegen tarafından bloke edilen belirli bir dalga boyu miktarını gösterdiğini söylüyor. Bu verilere bakarak NASA, dış gezegen hakkında daha fazla bilgi edinebilir.

Daha önce de Hubble, 2013 yılında bir dış gezegende su tespit etmişti. Bu keşifle birlikte Webb’in de suyu net bir şekilde tespit edebildiği görülüyor. Webb’in bir dış gezegende su tespit etmesiyle, yaşamı destekleyen bir dış gezegen bulma şansı da daha yüksek.

İlginizi Çekebilir James Webb Uzay Teleskobu, bu defa da Jüpiter'i görüntüledi

İlginizi Çekebilir 30 yıl, 10 milyar dolar harcandı: James Webb Uzay Teleskobu