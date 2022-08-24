James Webb Uzay Teleskobu’ndan Jüpiter’in aurora ışıkları görüntülendi

Yeni ve gelişmiş James Webb Teleskobu'nun çektiği fotoğraflar bilim insanlarını büyülüyor.

Sozcu.com.tr

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James Webb Uzay Telekobu tarafından çekilen yeni fotoğraflar, Jüpiter’in bilinen kutup ışıklarını (aurora) ve kutup sislerini gözler önüne seriyor.

Fotoğraflarda “Büyük Kırmızı Nokta” olarak bilinen Dünya’yı yutabilecek büyüklükteki fırtına, diğer küçük fırtınaların yanında dev bir nokta şeklinde parlıyor. Kızılötesi görüntüler aslen siyah beyaz.



Ancak fotoğraflar, daha anlaşılır ve etkileyici kılmak için Amerikalı ve Fransız araştırma ekibi tarafından mavi, beyaz, yeşil, sarı ve turuncu ile renklendirildi.

Teleskobun dikkat çeken bir başka fotoğrafında ise arka planda galaksiler ışıldarken Jüpiter’in etrafındaki, gezegenden bir milyon kat daha soluk halkalar ile Amalthea ve Adrastea adlı iki küçük Ay görülüyor.