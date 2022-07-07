Japonya “selfie silen” uygulamayla pedofiliye savaş açıyor

Japonya'da çevrimiçi cinsel istismar vakalarını önlemek amacıyla çocuklar tarafından çekilen çıplak selfie'leri otomatik olarak algılayıp silmek için akıllı telefon uygulaması geliştirildi.

Sozcu.com.tr

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Tokyo merkezli Smartbooks Inc, Fujita Sağlık Üniversitesi ve Nagoya yakınındaki bir polis karakolu arasındaki işbirliğiyle, uygulamanın yıl sonundan önce başlatılması planlanıyor.

Times’ın haberine göre, yazılım, polise ve ebeveynlere, yetişkinlerin sosyal medyada çocuklarla arkadaş olduğu ve ardından müstehcen görüntüler istediği senaryoları önlemeye yardımcı olmak için tasarlandı.

Uygulama, çocukların telefonlarından selfie’leri silmenin yanı sıra, çocuğun içinde bulunduğu tehlikeyi bildirmek için ebeveynlerine veya velilerine anında uyarı mesajları gönderecek.

TEŞVİK YOLLARI ARANIYOR

Smartbooks’un kurucu ortağı 24 yaşındaki Naoto Tomita, uygulamanın her çocuğun akıllı telefonuna yüklenmesini umduğunu ve kullanımını teşvik etmenin yollarını aradıklarını söyledi.

Fujita Sağlık Üniversitesi’nde öğrencilerle birlikte düzenlenen bir çalıştayda, uygulamanın akıllı telefonlara önceden yüklenmesi ve indiren çocuklara indirim yapılması önerildi.

Yerel polis departmanı sözcüsü Nobuhiro Suzuki Kyodo da, “Sosyal medya kullanımı çocukların hayatlarında çok önemli bir yere sahip. Cinsel istismarı önlemek için bu uygulamayı kullanmak istiyoruz” dedi.

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