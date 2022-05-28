Jurasic Park gerçek mi oluyor: ‘Dinozorlar 2025’e kadar geri dönecek’

ABD yapımı, yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı bilimkurgu, gerilim ve macera filmi Jurassic Park gerçek mi oluyor? Filme ilham kaynağı olan paleontolog Dr Jack Horner, dinozorların yakın gelecekte geri dönebileceklerini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en çok izlenen ve merakla beklenen film serilerinden Jurassic Park yeni filmi Dominion ile vizyona hazırlanıyor. Peki dinozorların yeniden yaşadığı bir dünya mümkün mü? Yani Jurassic Park filmi yakın bir gelecekte gerçeğe dönebilir mi?

Jurassic Park’ın ilham kaynağı olan bilim insanı, dinozorların 2025 yılına kadar geri dönebileceğine inandığını söyledi.

Filmin yönetmeni Steven Spielberg’in danıştığı ve franchise için teknik danışman olarak tuttuğu paleontolog Dr Jack Horner, dinozorların yakın gelecekte geri dönebileceklerini söyledi.

2025 YILINA KADAR GERİ DÖNEBİLİRLER

Dr Alan Grant’in hit film serisine ilham kaynağı olan Horner’ın çalışması, teknolojinin en geç 2025 yılına kadar dinozorları hayata geçirebileceği beklentisini gündeme getirdi

Bunu yapmak için, atalarının genetik özelliklerinden faydalanılabileceği vurgulandı. Bu durumda bilim insanlarının kuşlardan yararlanabileceği belirtildi.

Dr Jack Horner, “Elbette kuşlar dinozorlardır” diye başladığı sözüne, Bu yüzden onları biraz daha dinozor gibi görünecek şekilde düzeltmemiz gerekiyor… Dinozorların uzun kuyrukları, kolları ve elleri vardı. Ancak evrim yoluyla kuyruklarını kaybettiler. Sonunda kolları ve elleri kanatlara dönüştü.” dedi.

Horner, kanat ve ellerin zor olmadığını ancak ‘kuyruk’un bilim insanlarını en zorlayacak kısım olduğunu söyledi. Horner’a göre, kuşlardan evrimleşen dinozorlar 2025 yılına kadar hayatımıza girebilir…

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