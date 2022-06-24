Karayipler’de keşfedilen dev bakteriler çıplak gözle bile görülebiliyor

Bilim insanları, Karayipler'deki bir mangrov bataklığında, bir santimetreye kadar ulaşan dünyanın bilinen en büyük bakterisini keşfettiler.

Sozcu.com.tr

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Normalden beş bin kat daha büyük olan dev bakteriler, Karayipler, Küçük Antiller’deki Guadeloupe’de bir mangrov bataklığının sularındaki batık yapraklar üzerinde keşfedildi.

Thiomargarita magnifica adı verilen tür, erişteli makarna gibi ince beyaz filamentler şeklinde görünür ve ışığı saçarak ona inci gibi bir parlaklık veren mikroskobik kükürt granülleri içerir.

Dev organizma çoğu bakteriden binlerce kat daha büyüktür ve bu nedenle çıplak gözle görülebilir. Bu da bakterilerin yalnızca mikroskop altında görülebildiği varsayımına meydan okuyor.



Organizma ilk olarak 2009 yılında Fransız Antilleri Üniversitesi’nden Olivier Gros tarafından keşfedildi.

Ancak bulgu başlangıçta fazla dikkat çekmedi, boyutundan dolayı Gros o sırada bunun bir mantar olduğunu düşündü. Türün aslında bir bakteri olduğunu öğrenmek Gros ve diğer araştırmacıların beş yılını aldı.

Bulgu, şubat ayında bir ön baskı makalesinde açıklandı ve şimdi nihayet Science dergisinde yayınlandı.



Araştırmacılar, türler hakkında daha fazla bilgi edinmenin bir yolu olarak bakterileri laboratuvarda yetiştirmeyi umuyorlar.