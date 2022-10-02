Klonlanmış kutup kurdu halkla buluştu

Klonlanmış bir kutup kurdu, geçtiğimiz günlerde Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang Eyaleti'ndeki Harbin Polarland'da insanların görebileceği bir alanda sunuldu.

Sozcu.com.tr

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Kurdun donör hücresi, Kanada’dan Harbin Polarland’a getirilen vahşi bir kutup kurdunun deri örneklerinden alındı. Kurdun taşıyıcı annesi ise beagle cinsi bir köpek oldu.

Harbin Polarland’da taşıyıcı annesiyle birlikte yaşayan kurt yavrusunun sağlığının gayet iyi olduğu paylaşıldı.



Haziran ayında doğan Maya için Pekin merkezli gen firması Singogen Biotechnology, klonun sağlıklı olması umuduyla 100 günlük olana kadar duyurmak için bekledi ve sonuç başarılı oldu.

Nesli tükenmekte olan kutup kurdu Kuzey Avrasya, Kanada ve Grönland’ın kuzey bölgelerinde bulunuyor. Gen firması, bu süreci yok olma riski altındaki diğer türleri kurtarmak için kullanmayı umuyor.

TARTIŞMA YARATTI

Bu bilimsel bir gelişme olmasına rağmen, donör elde etmek ve embriyoları transfer etmek için bazı ameliyatları geçirmeleri sebebiyle hayvan klonlanması tartışmalarla da karşılanabiliyor.

Yine de Maya, klonlama teknolojisinin uygulanmasında bir kilometre taşı kabul ediliyor.

Maya, somatik hücre nükleer transferi olarak adlandırılan teknikle, 1996 yılında İskoçya'da klonlanan ilk memeli koyun Dolly'de olduğu gibi aynı teknikle yaratıldı. Ancak Dolly, akciğer tümörü olduğu tespit edildiğinde altı yaşında ötenazi yapıldı.

Şu an itibariyle, Maya'nın sağlığının iyi olduğu ve geleneksel bir kutup kurdu yavrusu davranışı sergilediği söyleniyor.

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