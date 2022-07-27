Kontrolsüz bir şekilde Dünya’ya çarpması beklenen Çin roketi panik yarattı

21 tonluk bir Çin roketi her an Dünya'ya düşebilir ve kimse nereye ineceğini bilmiyor.

Sozcu.com.tr

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Oldukça hızlı bir şekilde Dünya’ya düşen roketin üç T-Rex dinozoruyla aynı ağırlığa sahip olduğu belirtildi.

Gökbilimci Jonathan McDowell, roketin “yörüngede kaldığı” ve kimsenin “ne zaman ve nereye” çarpacağını tahmin edemeyeceği konusunda uyardı.

Daily Star’ın haberine göre, roket, pazar günü Çin tarafından başlatılan Wentian uzay istasyonu modülünden düştü.

Modül güvenli bir şekilde yanaşırken, roketatar düştü ve şimdi Dünya’nın üzerinde bir yerde “kontrolsüz” bir yörüngede yer alıyor.

OKYANUSA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Gökbilimciler 30 metre uzunluğundaki metal sivri uçların gezegenin herhangi bir yerine çarpabileceği konusunda uyarıyor.

Çoğu roket enkazı, ne kadar büyük olduğu göz önüne alındığında okyanusa iner, ancak yine de karadaki bir insan yerleşimine inme şansı vardır.

Nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye inmiş olsaydı, 100 millik bir alana yayılmış bir uçak kazasına benzerdi.

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