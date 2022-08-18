Köpeğinizin ona verdiğiniz ödülleri hatırladığından emin misiniz?

Yeni yapılan bir araştırma, köpeklerin cömertliği hatırlamadığını gösteriyor.

Sozcu.com.tr

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Avusturya’daki Viyana Veterinerlik Üniversitesi’nden hayvan davranışçıları, köpeklerin cömert bir bakıcıya mı bencil olana mı yaklaşacağını görmek için bir araştırma yaptı.

Uzmanlar, ne köpeklerin ne de kurtların, ikramlar dağıtıldıktan sonra bir tercihleri olmadığını buldular.

Daily Mail’de yer alan habere göre çalışma, “itibar oluşumunun hayvanlar için beklenenden daha zor olabileceği” sonucuna varıyor ve bunun mümkün olup olmadığını sorguluyor.

Gruplar halinde yaşayan hayvanlar arasında bakıcı gibi bireylerin itibarlarının oluşması işbirliğinde önemli rol oynayabilir.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMA YAPILMALI

Bazı araştırmalar, köpeklerin insanlarla işbirliği yaptığını, çünkü onların başkalarıyla etkileşimlerini gözlemleyerek itibarları hakkında bir anlayış oluşturabildiklerini söylüyor.

Araştırmada yer alan Dr. Hoi-Lam Jim, bu yeteneğin, evcilleştirme sırasında mı evrimleştiğini yoksa kurt atalarında mı mevcut olup olmadığını test etti.

Plos One’da yayınlanan makale, Avusturya’daki Wolf Science Center’da dokuz kurt ve altı köpeği içeren iki aşamalı deneyi özetledi.

Sonuçların istatistiksel analizi, cömert sahibin ne köpekler ne de kurtlar arasında daha iyi bir üne sahip olmadığını gösterdi.

Hayvanlar, yiyeceklerle cömertliklerinin dolaylı olarak gözlemlenmesinden veya doğrudan deneyimlenmesinden sonra, onları tercih etmediler.

Uzmanlar, bulgularını daha fazla sayıda köpek veya kurtla doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması çağrısında bulunuyorlar.

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