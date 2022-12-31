Kötü haber alınca neden ağzımızı kapatırız? Eski FBI uzmanı her gün yaptığımız hareketlerin nedenini açıkladı

Kötü haber duyduğumuzda ağzımızı elimizle kapatmak, milyonlarca yıldır insanların yaptığı ve nedeniyle ilgili çeşitli teorilerin dolaştığı bir refleks. FBI’ın eski vücut dili uzmanı Joe Navarro, bu davranışın çok eskilere dayanan nedenini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Eski FBI ajanı ve vücut dili uzmanı Joe Navarro, kötü haber duyduğumuzda ağzımızı kapama refleksi göstermemizin nedenlerini sıraladı.

Wired dergisinin teknoloji dizisi kapsamında sosyal medyada soruları yanıtlayan Navarro, kendimizi koruma refleksiyle yaptığımız hareketlerin arkasındaki nedenleri anlattı.

Yüz binlerce yıl önce insanların yırtıcı hayvanlarla kuşatılmış olarak yaşadığı dönemde geliştirdiği içgüdüsel davranışların bugüne de yansıdığını belirten Navarro, yırtıcı hayvanların avlanırken insanların nefesini dinlediklerini, bu nedenle insanların ağızlarını kapayarak saklandıklarını söyledi.

Tanınmış uzman, korktuğumuz zaman donup kalmamızın ve elimizle boynumuzu korumamızın da eski zamanlardan kalma bir korunma içgüdüsünün sonucu olduğuna dikkat çekti.

Uzman isim, “Bir tehdit gördüğümüzde donup kalıyoruz. Neden? Daha önce kaçmışızdır ama yakalanmışızdır. Yırtıcılar kaçanları yemiş, duranlara dokunmamıştır. Bu nedenle hareket etmeden durmayı öğrenmişiz” dedi.

‘KOLLARI BAĞLAMAK SAVUNMA REFLEKSİ DEĞİL’

Vücut dilindeki birçok davranışla ilgili çok fazla yanlış bilgi olduğunu kaydeden Navarro, örneğin kolları bağlamanın savunma refleksi olmadığını, kendine sarılmanın rahatlatıcı bir davranış şekli olduğunu kaydetti.

Tüm bu davranışları çok eski atalarımızdan miras aldığımızı belirten Navarro, günümüze taşınan bu eski alışkanlıkların insanlığın korunmasında önemli olduğunu ifade etti. Navarro, “Korkup ağzınızı kapattığınızda bir dahaki sefere yakınlardaki bir yırtıcı hayvandan kaçan atalarınızı düşünün” diye konuştu.