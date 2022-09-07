Kullanıcı verilerinin çalındığı iddia edilen TikTok’tan açıklama

TikTok, bir hacker grubunun popüler video paylaşım platformundan kaynak kodu ve kullanıcı verilerini elde edebildiğine dair iddiaları yalanladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

“AgainstTheWest” isimli bir hacker grubu, çevrimiçi bir forumda TikTok tarafından kullanılan ve 2 milyardan fazla kayıt ve bir dizi kullanıcı verisini içeren bir sunucuyu ihlal ettiğini iddia etti. Hatta bilgisayar korsanları, veri tabanına bağlı olduğunu iddia ettikleri ekran görüntülerini de paylaştılar.

Ancak bir TikTok sözcüsü, şirketin güvenlik ekibinin herhangi bir güvenlik ihlali kanıtı bulamadığını söyledi: “Söz konusu veri örneklerinin hepsinin herkese açık olduğunu ve TikTok sistemleri, ağları veya veri tabanlarının herhangi bir şekilde ele geçirilmesinden kaynaklanmadığını doğruladık. Kullanıcıların herhangi bir proaktif eylemde bulunmaları gerektiğine inanmıyoruz ve küresel topluluğumuzun emniyet ve güvenliğine bağlı kalmaya devam ediyoruz.”

Hackerların iddialarının yer aldığı forum başlığı silindi. Ve forum moderatörlerinden iddiaların yalan olduğuna dair bir açıklama geldi. Moderatör, AgainstTheWest’in bu tip yalan iddialar konusunda geçmişe sahip olduğunu da belirtti.

TikTok bir süredir veri ihlali konusunda tepki çekiyor. Son olarak haziran ayında Federal İletişim Kurulu’ndan Brendan Carr, TikTok uygulamasının Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırılması çağrısında bulunmuş ve hatta ana şirket ByteDance’in ABD vatandaşlarının verilerini ülke dışına çıkardıklarına dair iddiaları yeniden gündeme getirmişti.

İlginizi Çekebilir TikTok, her tuş hareketini takip ediyor

İlginizi Çekebilir Gençler haber almak için Instagram ve TikTok'u tercih ediyor