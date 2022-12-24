Kullanıcılar şikayetçi: Google Takvim sahte etkinlikler oluşturuyor

Google Takvim kullanıcıları, mobil uygulamada tuhaf bir sorun yaşadıklarını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Kullanıcılar; uygulamanın, Gmail iletilerinin içeriğine dayalı olarak tüm gün süren rastgele, aslında var olmayan, sahte etkinlikler oluşturduğunu belirtti.

Google uygulamasındaki soruna kullanıcılardan tepkiler yağdı. Satın alma makbuzları ve haber bültenleri dahil olmak üzere e-postalardaki çeşitli bilgilerin tüm gün süren takvim etkinlikleri olarak göründüğü belirtildi.

Google, henüz sorunla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Sorunu yaşayan kullanıcılar çözümü ise, Google Takvim ayarlarına girip “Gmail’den Etkinlikleri Göster”i kapatmakta buldular.

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