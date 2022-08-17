Küresel Hava Raporu açıklandı… İstanbul da listede…

Yapılan bir araştırmaya göre, Şanghay, İstanbul ve Moskova gibi bazı büyük şehirler yüksek oranda nitrojen dioksit kirliliği seviyelerine sahip.

Sozcu.com.tr

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ABD’deki Sağlık Etkileri Enstitüsü’nden bilim insanları, dünya çapında 7.000’den fazla şehirde ince partikül (PM2.5) ve NO2 hava kirliliğinin küresel bir resmini derlemek için uydu verilerini ve sahadaki okumaları kullanarak Küresel Hava Raporu’nu çıkardılar.

Guardian’da yer alan habere göre, Moskova, Şanghay’ın ardından nitrojen dioksit kirliliği açısından dünyanın en kötü ikinci şehriyken, St. Petersburg da dördüncü sırada yer alıyor.

Araştırmayı denetleyen ABD’deki Sağlık Etkileri Enstitüsü’nden Pallavi Pant, “NO2 hava kirliliği söz konusu olunca, listenin başında birkaç Rus şehri bulmak bizim için kesinlikle şaşırtıcıydı. Büyük olasılıkla trafik kirliliğinden ve daha eski bir araç filosundan ötürü geliyor” dedi.



NO2 kirliliğinden en kötü etkilenen diğer şehirler arasında İran’dan Tahran, Mısır’dan Kahire, Türkiye’den İstanbul ve Vietnam’dan Ho Chi Minh şehri yer aldı.

ÇİN ŞEHİRLERİNDE İYİLEŞME VAR

Çoğunlukla yanma ve bazı endüstriyel kaynaklardan kaynaklanan çok ince kurum veya döküntü parçalarının neden olduğu partikül kirliliği sorunu, dünya çapında artan bir endişe kaynağı olurken, nitrojen dioksit (NO2) kirliliği sorunu şimdiye dek fazla gündem olmadı.

Kömürle çalışan elektrik santrallerinden, atıkların yakılmasından ve tarımsal yakmanın yanı sıra araçlardan gelebilecek partikül kirliliği açısından en kötü şehirleri Hindistan’da Delhi ve Kalküta ile Nijerya’da Kano ve Peru’da Lima izledi.

Rapora göre, son on yılda NO2 maruziyetinde en keskin düşüşleri gösteren en büyük şehirlerden 18’i Çin’deydi.

Sağlık Etkileri Enstitüsü başkan yardımcısı Robert O’Keefe, “Çin bu on yılda hava kirliliği konusunda ilerleme kaydetmeye devam etti. Uzun vadeli bir yolculuk olmasına rağmen umut olduğunu, işlerin doğru yönde gidebileceğini gösteriyor” dedi.

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