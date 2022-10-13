Mark Zuckerberg, 5 yıl içinde toplantıların avatarlarla yapılacağına inanıyor

Geçtiğimiz günlerde avatarını yenileyen ardından da sanal gerçeklik gözlüğünü tanıtan Mark Zuckerberg, tüm bu gelişmelerin iş dünyasını etkileyeceğine inanıyor. Meta CEO'su, avatarlarla yapılan toplantıların önümüzdeki beş yıl içinde gerçek olabileceğini öngörüyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Facebook ile sosyal medyayı başka bir boyuta ulaştıran Mark Zuckerberg, bir süredir tüm platformlarını bir araya getirdiği Meta çatı şirketi kapsamında metaverse dünyaya eğilmiş durumda.

Zuckerberg, geliştirmeye çalıştığı bu sanal dünya için avatarını yeniledi ve bir de artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Ünlü teknoloji milyarderi, tüm bu hamlelerin insanların sanal dünyada daha çok bir araya gelmesini sağlayacağını düşünüyor.

Meta CEO’su katıldığı bir podcast’te artırılmış gerçeklik gözlükleri sayesinde hologram toplantıların gerçekleşebileceğini belirtiyor. Zuckerberg, katıldığı podcast’in sunucusu Ben Thompson’ın, yayını Tayvan’dan yapmasını örnek vererek “Beş yıl içinde sanki aynı ortamdaymışız gibi hissedebileceğiz” dedi.

Röportajda Zuckerberg, toplantıların insanların bağlantı kurmasına odaklandığını, sanal ve artırılmış gerçeklikte de bunun önemli olacağını söyledi. Meta CEO’su, bu bağlantıları geliştirmek için artırılmış gerçeklik gözlükleri gibi araçların yardımcı olduğunu belirtti.

Meta, Zuckerberg’in Ekim 2021’de metaverse geliştirme planlarını duyurmasından bu yana ilk sanal gerçeklik gözlüğü Quest Pro’yu piyasaya sürüyor. Zuckerberg’in nihai hedefi, kişisel ve profesyonel dünyaları kapsayacak, sürükleyici bir sanal ortam oluşturmak. Yani hem iş hem de eğlence amaçlı tasarlanmış bir gözlük.

İlginizi Çekebilir Mark Zuckerberg'in yeni avatarı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir Mark Zuckerberg'in gizli tutulan Metaverse gözlüğü ortaya çıktı